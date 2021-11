Descentralización de secretarías sin avance; no saben cuándo se mudarán

Aunque en julio de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la descentralización de 29 dependencias federales sigue en pie, en la mayoría de las instituciones existe un profundo desconocimiento sobre este compromiso que hizo el titular del Ejecutivo federal desde el inicio de su gobierno.

El Sol de México realizó 29 solicitudes de información a igual número de entidades públicas para conocer el avance de este proyecto, el presupuesto destinado, el número de servidores públicos que se estarían mudando a las ciudades de la República propuestas en el plan de descentralización y el apoyo económico que se les estaría brindando. La mayoría respondió que “no hay registro” de posibles traslados a otras entidades.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política AMLO, el discurso frente a los datos

Las respuestas de las dependencias son variadas. Van desde la proporcionada por Petróleos Mexicanos (Pemex), que señaló que de 2019 a 2021 ya han sido reubicados cinco mil 833 trabajadores a su nueva sede, en Ciudad del Carmen, Campeche (principalmente provenientes de Tabasco, Veracruz y Ciudad de México), hasta la que emitió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El organismo señala que “no ha habido movimiento de personal al Estado de México (Toluca), sin embargo, se acondicionó una oficina para el director general (Carlos Martínez Velázquez) dentro de las oficinas de la Delegación Regional del Estado de México”.

“El director general del Infonavit, en la sesión ordinaria del 30 de enero de 2019, anunció que cuando menos una vez al mes despachará los asuntos del Instituto en Toluca”, añade el documento.

Mañana se cumplen tres años de que López Obrador llegó al poder con un listado de 100 compromisos, entre ellos, el de descentralizar el gobierno federal. En julio de este año aseguró que había cumplido ya 98 de los 100 puntos que prometió al inicio de su administración, faltando sólo por consumar dos: la reubicación de las secretarías federales y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98. Me faltan dos, y uno es el de la descentralización del Gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el Covid y todo el daño que causa, pero vamos a ir avanzando en este propósito”, justificó.

CONACYT HA DESTINADO 16 MIL PESOS

La confusión fue la tónica en las respuestas de las dependencias sobre el plan de descentralización del presidente.

Es el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y sus distintas subdirecciones, que se irían a Colima capital. Reconocieron que no tienen registro de un posible traslado a esa entidad.

Lo mismo ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que afirmó, a través de la Dirección de Administración, que “el Instituto se encuentra determinando los medios que permitan identificar el número de trabajadores que se trasladarán a las oficinas de Morelia, Michoacán”.

Respecto al presupuesto erogado para esta mudanza, la institución señaló que el plan de descentralización “no ha implicado gasto alguno por concepto de ocupación inmobiliaria, en tanto que el inmueble que utiliza el IMSS en Morelia se encuentra bajo la figura de comodato con el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

La Secretaría de Bienestar, que está contemplada para trasladarse a Oaxaca capital, respondió que “no se tiene registro de recursos erogados por concepto de descentralización”.

Sin embargo, reveló que en la primera etapa “se reubicarán de 170 a 200 trabajadores”, y que “no habrá apoyos” a los servidores públicos por el traslado, ya que “se realizará de manera voluntaria”.

Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que supuestamente se trasladará a La Paz, Baja California Sur, señaló que se han erogado 16 mil 481 pesos para “realizar un diagnóstico y verificar la disponibilidad de espacios”.

La institución que preside María Elena Álvarez-Buylla también afirmó que “se trasladará la totalidad de trabajadores del Conacyt” (mil 837 servidores públicos, de acuerdo con el portal Nómina Transparente), y que la mudanza se realizará “conforme a la normatividad aplicable”.

En el mismo esquema se dio la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que indicó que sólo se han ejercido nueve mil 770 pesos en su plan de mudanza a Querétaro capital, pero que no hay datos sobre el número de trabajadores que serían trasladados a la nueva sede.

Hay de todo en las respuestas a las solicitudes de información, como la que emitió Diconsa S.A. de C.V., organismo que se trasladaría a Zacatecas capital.

“La sociedad tiene su domicilio en la Ciudad de México, y no se entenderá cambiado (sic) por la aceptación de domicilios convencionales, ni por establecer sucursales, unidades operativas, agencias u oficinas de representación en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero”, respondió el organismo.

En el Instituto Nacional de Migración (INM), contemplado para mudarse a Tijuana, Baja California, la respuesta fue que “no se encontró expresión documental que advierta que el INM se encuentre en proceso de descentralización”.

La única dependencia que pidió una prórroga para dar una respuesta a estas solicitudes fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que preside Manuel Bartlett y que tiene asignada en el plan de descentralización la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

SEP FRENA MUDANZA

Fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo el mando de Esteban Moctezuma, la que inició el proceso de mudanza de las dependencias federales desde el primer día de este gobierno.

El traslado fue a Puebla capital. Pero semanas después se dio un frenón. Hoy, los mandos de la dependencia, encabezados por Delfina Gómez, siguen despachando en su sede histórica en la Calle de Brasil, en el Centro Histórico.

De hecho, en su respuesta a la solicitud de transparencia la SEP señala que “no se localizó información con los parámetros solicitados”.

La Secretaría de Salud tiene un poco más claras las cosas. Indicó que en una primera etapa ya se trasladaron 27 trabajadores adscritos a la oficina del secretario Jorge Alcocer a su nueva sede en Acapulco, Guerrero, y que se estima que entre enero y marzo de 2022 se muden otros mil 200.

Tlaxcala capital fue la ciudad asignada por el presidente para la mudanza de la Secretaría de Cultura, que indicó que entre 2019 y 2021 se han ejercido 51 mil 100 pesos para “traslado de mobiliario de oficina” y que actualmente hay 59 trabajadores en esa plaza.

Las dependencias que argumentaron que “no existe información relacionada” o “inexistencia de prueba documental” sobre el plan de descentralización de López Obrador fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se trasladaría a San Luis Potosí capital; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que iría a Ciudad Obregón, Sonora, y la Secretaría de Energía (Sener), prevista para Villahermosa, Tabasco.

Además, la Secretaría de Economía (SE), que se estaría mudando a Monterrey, Nuevo León; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a León, Guanajuato; la Secretaría de Turismo (Sectur), a Chetumal, Quintana Roo; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a Pachuca, Hidalgo.

Nacional Financiera (Nafin), en cambio, informó que los recursos erogados en el proceso de descentralización de ese organismo, que eventualmente se cambiará a Torreón, Coahuila, es de 784 mil 260.04 pesos y que son 15 los trabajadores que han sido reubicados.

Aparte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mencionó que “no se tiene notificación alguna para el traslado de servidores públicos de la Ciudad de México a Bahía de Banderas, Nayarit”, mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que no encontró documentos sobre esta supuesta mudanza a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Respuestas del mismo tipo emitieron el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que se movería a Cuernavaca, Morelos, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con mudanza contemplada a Aguascalientes capital.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Puerto de Veracruz, así como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a Durango capital, y la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), a Mazatlán, Sinaloa.

@RivelinoRueda