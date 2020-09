Falta lealtad a las reglas electorales: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, se dice preocupado porque algunos actores políticos están enfrentando el proceso electoral que inició esta semana y culminará el próximo año atizando la polarización social con intolerancia, lo cual es un caldo de cultivo ideal para el autoritarismo.

A la pregunta de que si las críticas o suspicacias del Presidente de la República hacia la actuación del INE le restan legitimidad al instituto, Córdova responde que “sin duda”.

Y aunque el presidente López Obrador originalmente habló de alzarse como garante de las elecciones, Córdova advierte que después matizó su posición “a que vigilará que los servidores públicos cumplan con la ley electoral, lo cual es muy pertinente. El problema es cuando a la polarización política se le agrega un sesgo autoritario”.

Pone como ejemplo de lo que no debe ser el documento apócrifo presentado sin firma ni responsables (conocido como un supuesto Bloque Opositor Amplio) en que se incluía a consejeros del INE. “Ese es el tipo de acciones que no ayudan a la construcción de la democracia. No se puede deslegitimar al árbitro electoral a priori; por si se ocupa, por si no acepto los resultados.”

En tal sentido, el titular del INE pide a todos los actores políticos ser leales a las reglas electorales que todos han aceptado. Solicita separar “lo que es la natural contienda política –que incluye ataques y descalificaciones-- de la polarización aderezada con intolerancia, porque éste es un valor antidemocrático, es un principio de los sistemas autoritarios, contrario al de la tolerancia como principio”.

“Por eso a mi me preocupa mucho ver que la polarización que hoy estamos viendo está siendo aderezada con altas dosis de intolerancia. Cuando la polarización intolerante se impone, de tal manera que el de enfrente ya no es visto como un legítimo adversario para contender, sino que se ve como un enemigo, la historia nos enseña que eso es un caldo de cultivo que puede alimentar las peores expresiones autoritarias”, advierte.

Señala que la democracia depende de muchas responsabilidades, empezando por la de la autoridad electoral. “También hay una responsabilidad de los gobiernos, de no interferir indebidamente en los procesos electorales. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación de difundir información lo más cierta posible, porque de eso depende el voto informado. Hay también una responsabilidad de la ciudadanía; si ésta decide no participar, no hay modo que haya elecciones, porque son ellos quienes las hacen los que cuentan los votos, son los garantes de la imparcialidad de las mismas.”

La historia nos enseña que la intolerancia es un caldo de cultivo que puede alimentar las peores expresiones autoritarias

Neutralidad del INE y alternancia política

Defiende al sistema electoral que se renovó desde el año 2015, cuando el IFE pasó a ser el IFE, pues “desde entonces hemos vivido el periodo de mayor alternancia política en el país. Y esto ha sido posible porque existen las condiciones para que cualquier partido político gane elecciones y para que los ciudadanos no sólo elijan a sus representantes sino también para premiar o castigar la acción de los gobiernos.”

“El que llamábamos el voto de castigo hace 20 años, en el año 2000, es ya una realidad todo el tiempo. Tenemos una ciudadanía que cada vez escruta más a sus representantes y gobiernos, eso explica el alto grado de alternancia que hemos tenido. Por eso nadie puede decir que esta autoridad electoral está sesgada solamente hacia un lado”.

Como se vio en el pasado proceso de autorización de nuevos partidos, “recibimos muchas críticas, pero es nuestro papel actuar conforme a Derecho, no buscar quedar bien con todos. Malo sería que nuestros fallos siempre dejaran satisfecho a sólo alguna de las partes porque eso podría interpretarse como que el instituto tiene sesgada su actuación”.

Menciona que cuando quienes entran al juego democrático sólo aceptan los resultados si ganan, “entonces estamos frente a un problema no menor, es un problema de falta de lealtad a las reglas del juego aceptado originalmente por todos”.

Al respecto cita al escritor Eduardo Galeano, quien al referirse al árbitro del futbol asegura que está condenado a quedar mal con todos.

“Con quien gana, porque el que gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque siempre va a decir que fue por culpa del árbitro. Tan está condenado a quedar mal con todos que por eso se viste de negro. Nosotros no nos vestimos de negro, pero sabemos que un buen árbitro va a sacarle hoy la tarjeta a un jugador y mañana a otro, lo que implica que el rol del árbitro no es ganarse el afecto de alguno de los contendientes. Un buen árbitro es quien normalmente se lleva los reclamos de todo el mundo”, afirma Córdova.

Elecciones 2021

Sobre las elecciones del próximo año, el consejero titular del INE dijo que serán las más grandes que el país ha tenido en términos de electores potenciales, que ascienden a 95 millones.

Son concurrentes en todos los estados de la República pues se elegirán a 21 mil 368 funcionarios públicos, entre ellos mil 924 alcaldes, mil 63 diputados locales y 15 gobernadores.

Para ello están solicitando al Congreso de la Unión un presupuesto para el próximo año, apenas 3.5% superior al de este año, en el que de por sí le fueron recortados más de mil millones de pesos. Asegura que no otorgárselos o incluso disminuirlo comprometería el proceso electoral y la democracia.

“Hemos bajo el costo de las elecciones. En Coahuila e Hidalgo funcionarán a manera de experimento 100 urnas electrónicas, para ver su funcionamiento y cómo bajarían los costos.”

Se dice preocupado por los presupuestos estatales, que por la crisis económica verán reducidos sus ingresos por aportaciones, ya que de ellos dependen los recursos de los órganos electorales locales, que son los aliados del INE a nivel de cancha.

“De todos modos debemos vigilar que no haya injerencias indebidas en esos órganos ya que hay elecciones en todo el país para municipios y para cambiar 15 gubernaturas.”

Foto: Roberto Hernández

Covid e inseguridad

Será, además, un proceso electoral atravesado por el Covid-19. Córdova dice que ya se están construyendo junto con las autoridades de Salud protocolos de actuación higiénica en medio de una pandemia, tanto para realizar el proceso previo de organización de las elecciones como para el mismo día de la jornada electoral y su posterior procesamiento de datos, dentro de ambientes sanitizados y seguros.

Sobre el tema de la inseguridad que afecta al país, el consejero presidente lamenta que ésta no haya bajado en el país, y asimismo lamenta que el INE ya tenga experiencia en el trabajo de campo dentro de zonas difíciles. Lo han hecho por años, afirma, y como está organizada por los propios ciudadanos de cada localidad, pues ellos ya saben lo que hay que hacer para sortear ese obstáculo.

Elecciones en Morena

Sobre la elección de dirigencia de Morena, “que no queríamos hacer”, va todo en tiempos, aun cuando se excedieron el número de candidatos idóneos para la presidencia y la secretaría general.

“Nosotros calculábamos que lo ideal es que hubiera seis personas por categoría para elegir y realizar la encuesta, pero se registraron 51 candidatos a la Presidencia del partido y 54 a la secretaría general.

“Estamos eligiendo de entre un pool de encuestadoras a las que van a realizar el proceso, pero se tendrá que dividir, para hacer primero una encuesta inicial a la militancia de Morena para saber qué candidatos les suenan más y dejar 6 en cada puesto, y luego realizar otra para la elección final, la cual debe quedar lista el 5 de octubre”, finaliza Córdova.