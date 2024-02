Frente Amplio descarta competir en Jilotlán, Jalisco, por temor a incursión del crimen

La alianza PAN-PRI-PRD decidió no participar en la elección por la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, luego de que en 2021 todos los candidatos, con excepción del de Morena, renunciaron a media campaña por amenazas del crimen organizado, razón por la cual esa elección fue anulada y actualmente gobierna un concejo municipal designado por el Congreso local.

Ayer, durante la presentación de los candidatos a puestos federales y locales de la coalición en Jalisco, los dirigentes partidistas destacaron que temen que se repita el escenario de 2021 en Jilotlán de los Dolores, por lo que es el único municipio de Jalisco donde no competirán juntos, sin embargo, cada partido decidirá por sí mismo si perfila algún candidato para contender en ese lugar.

“Efectivamente es Jilotlán de los Dolores el municipio en el que no vamos juntos y no vamos porque no queramos, sino porque ustedes saben que en el proceso electoral pasado ni hubo condiciones para la participación de los partidos políticos, por ende Jilotlán de los Dolores se apartó y no pudimos ir en coalición”, indicó el presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla.

En 2021, compitieron por la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores José Cárdenas, de Morena; María del Carmen Sandoval, del PAN, y Nora Cárdenas, de Movimiento Ciudadano.

Las candidatas del PAN y MC renunciaron tras haber recibido amenazas atribuidas presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que Cárdenas fue el único que pudo realizar campaña.

El día de la elección, sólo mil 480 personas votaron de las siete mil 600 registradas en la lista nominal —16 por ciento del padrón, mientras que a nivel estatal la participación fue de 47 por ciento— . El candidato de Morena recibió mil 36 votos, mientras que MC obtuvo 171 y el PAN 45. En total se anularon 226 votos.

Ante este escenario, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco anuló el 12 de agosto de ese año la elección debido a que se desarrolló en condiciones de inseguridad que “vulneraba el derecho al voto libre y el principio de elecciones libres y auténticas”.

La sentencia fue ratificada a finales de septiembre de 2021 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que señaló irregularidades como que durante gran parte del periodo de campañas — 41 días aproximadamente— sólo una opción política, la del partido Morena, realizó actos de campaña, por lo que la ciudadanía no contó con pluralidad de opciones para emitir su voto el día de la jornada electoral.

/ Foto: Francisco Rodríguez /El Occidental

El Congreso del estado nombró en noviembre de 2021 al consejo municipal, cuya presidenta, Ana Cristina Enríquez Cárdenas, renunció el mismo día de su nombramiento. El concejo sólo debía gobernar dos meses, pero la elección extraordinaria nunca fue convocada.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también conminó al Congreso local a convocar a elecciones extraordinarias, pero estas nunca se realizaron, por lo que el trienio completo fue administrado por un concejo municipal. Sociedad Violencia de grupos criminales silencian a periodistas en municipios de Jalisco

Además, Jilotlán de los Dolores es una zona con una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desde ahí realiza incursiones a municipios jaliscienses vecinos o a la zona de Tepalcatepec, Michoacán, estado con el que colinda.

En ese mismo municipio, pero en la elección de 2018, fue asesinado Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia, quién buscaba la reelección por Movimiento Ciudadano.

Tierra de concesiones

El pasado 8 enero El Sol de México publicó que la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jilotlán de los Dolores, Ariana Selene Licea Valdovinos, concentra 17 concesiones de radio y televisión que tienen un alcance de 40 millones de personas.

A través de una asociación civil llamada RYTSM A.C —que no figura en el Buscador de Organizaciones de la Sociedad Civil del gobierno federal— la funcionaria del DIF de Jilotlán obtuvo entre 2022 y 2023, ocho concesiones de radio y ocho de televisión por periodos de entre 15 y 20 años.

Con información de Juan Luis Ramos / El Sol de México

