García Vilchis descarta ir por la candidatura a la alcaldía de Puebla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Elizabeth García Vilchis lectora de noticias en la sección “Quién es Quién en las Mentiras” de su conferencia mañanera presidencial no participará como candidata en la elección interna para ser candidata por Morena a la alcaldía de Puebla, Puebla.

“Nada más para decirles que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar, entonces va a seguir los miércoles en la sección”, dijo el presidente López Obrador este miércoles.

“La invitaron a participar (con Morena) o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros”, recalcó el presidente López Obrador.

Asimismo dijo que su decisión es muy buena y la felicito por ello, mientras destacó que ella ha sido muy atacada por su labor.

“Sobre todo nuestra solidaridad porque recibes muchos ataques, eres de las escogidas (por los opositores). Me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga, mientras más me golpea más digno me siento”, dijo el mandatario federal.

Y es que desde hace varios días García Vilchis ha estado acompañando al precandidato a la gubernatura de Puebla por Morena, Alejandro Armenta, a diversos actos públicos y actividades privadas.