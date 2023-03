INAI urge al Senado nombrar a comisionados faltantes

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, hizo un llamado a los senadores para cumplir con los dos nombramientos que hacen falta en el Pleno del organismo para que éste no quede inoperante.

Durante la rendición de su informe de labores en la Cámara de Senadores, la comisionada urgió a los legisladores a no incumplir con los nombramientos, ya que de hacerlo se transgrederían los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y se vulneraría el propósito para el que fue creado el Instituto.

“Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas (del INAI), pues sin quórum para sesionar no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales”, advirtió.

Esto, ya que con la salida de Francisco Javier Acuña Llamas el próximo 31 de marzo, el Pleno del INAI pasará a estar integrado por cuatro de siete comisionados, lo que provocaría su inoperancia pues no cumpliría con el mínimo de cinco que exige la Constitución para que se puedan desarrollar las sesiones del organismo.

Ante las críticas que ha recibido el Instituto, la comisionada presidenta aseguró que el INAI actúa con imparcialidad y transparencia de los poderes políticos, pues “sólo milita por México”, por lo que seguirá enfocado en ayudar a las personas en resolver problemáticas de la vida cotidiana como la vigilancia de obras públicas, prevenir los daños al ecosistema y acceder a programas sociales, entre otros.

“Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. La razón es simple pero categórica: no hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos; no hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes, si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”, concluyó.

De esta manera, la comisionada buscó destrabar el proceso que inició hace casi un año cuando dejaron su cargo los comisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y de quienes no se habían elegido sus reemplazos sino hasta el 1 de marzo pasado, los cuales fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la decisión del mandatario federal, los senadores deben elegir a los próximos comisionados antes del fin de mes, aunque hasta el momento no han reanudado las sesiones públicas sobre el asunto.