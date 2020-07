Elecciones en Hidalgo y Coahuila se realizarán el 18 de octubre: INE

Tras un arduo debate que se alargó por cuatro horas, con 10 votos a favor y uno en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que los comicios de Coahuila e Hidalgo se lleven a cabo el próximo domingo 18 de octubre.

Luego de que a principios de abril se suspendieron las elecciones locales debido a la pandemia de Covid-19, las actividades electorales se reanudarían el próximo 9 de agosto, para así cumplir con los 70 días de preparación previos a la Jornada electoral.

A pesar de la diferencia de opiniones sobre la mesa del Consejo General del organismo, los consejeros electorales se pronunciaron a favor de preservar el derecho al voto en ambas localidades, así como el cuidado de los votantes a la hora de la elección, enfatizando la implementación de medidas sanitarias para el proceso comicial de 2020.

Aprobamos en el Consejo General del @INEMexico , con 10 votos a favor y 1 en contra, la reanudación de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, con fecha tentativa para celebrar la jornada electoral el domingo 18 de Octubre de 2020. Comparto mi intervención al respecto. pic.twitter.com/WTnym4J7M9 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) July 30, 2020

La sesión que dio inicio a las 10:00 hrs se prolongó debido a que diversos integrantes discutieron que la realización de las elecciones en estos estados podría ser un riesgo para la vida de los ciudadanos debido a la emergencia sanitaria.

En la discusión, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, insistió en que el derecho a la salud no debe ni puede implicar una interrupción a la democracia y que la propuesta de reactivación fue consultada por expertos en materia sanitaria.

"Resulta indispensable retomar el proceso para garantizar la correcta integración de los órganos de renovación y garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía", subrayó.

Política Actividades del INE se realizarían de manera virtual por Covid-19

En tanto, el nuevo consejero Uuc-kib Espadas acusó que el INE rebasó sus facultades de inicio al atraer la cancelación y reactivación de elecciones estatales, pues es una facultad de los congresos locales.

El voto en contra fue de la consejera Norma Irene de la Cruz, quien reiteró que la situación de la emergencia sanitaria es muy compleja, sin embargo, el derecho a la salud de los votantes se está poniendo en riesgo con la aprobación de los comicios.

"Los datos que tenemos hoy en día no nos garantizan que en seis semanas haya cesado la emergencia", subrayó la única consejera que votó en contra del acuerdo aprobado.

Durante el debate, el resto de los consejeros coincidieron en que no hay certeza de que si se recorren las elecciones o se retrasan más semanas o meses caerían en el riesgo de que no sólo no se realice el proceso electoral de 2020, sino tampoco el de 2021.

Finalmente, también se subrayó que el INE estará pendiente de lo que diga el Consejo de Salubridad durante el proceso comicial.