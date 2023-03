INE multa a partidos con 6.5 mdp por irregularidades en gastos de precampaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar multas por 6 millones 553 mil 563 pesos a partidos políticos por irregularidades detectadas en sus gastos de precampaña en Estado de México y Coahuila.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE avaló las multas determinadas por la Comisión de Fiscalización, que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización revisó todos los reportes de gastos de precampaña y realizó las labores de verificación.

Lee también: Ante dudas sobre resultados, explicarán metodología de prueba aplicada a aspirantes del INE

En el caso del Estado de México, Morena, que tiene a Delfina Gómez como candidata, es la fuerza política acreedora al mayor monto en multas con 527 mil 233 pesos.

Las irregularidades que detectó la Unidad de Técnica de Fiscalización son la omisión de reportar gastos en publicidad colocada en vía pública valuados en 203 mil 943 pesos y que le valió al partido una multa de 305 mil 542 pesos y una sanción más de 201 mil 66 pesos por recibir una aportación de un ente prohibido que consistió en el uso de un inmueble para la realización de un evento público en Texcoco.

El anteproyecto de la Comisión de Fiscalización perfilaba aplicar a Movimiento Ciudadano una multa de 3 millones 782 mil 828 pesos por informes presentados fuera de los mecanismos y egresos no reportados, sin embargo, al no registrar precandidatura, pues decidió bajar de la contienda a su precandidato Juan Zepeda, la multa no fue aplicada.

El PRI, que tiene a Alejandra del Moral como abanderada, fue acreedor a una multa de 423 mil pesos por aportación de un ente prohibido también por el uso de un inmueble para un acto proselitista, gasto no reportado, omisión de reportar eventos no onerosos y obstaculizar funciones de la autoridad.

El Partido Verde recibió una multa de 54 mil 32 pesos y el Partido del Trabajo de mil 99 pesos, ambas fuerzas políticas van en coalición con Morena; Nueva Alianza solo fue multado con 962 pesos.

En Coahuila, Morena, con Armando Guadiana como candidato a gobernador, fue multado con 4 millones 779 mil 218, convirtiéndose en el partido más multado en aquella entidad.

Política Tribunal Electoral confirma restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE

Las multas fueron aplicadas por la presentación de informes fuera de los mecanismos establecidos, pues 64 aspirantes a diputaciones locales que no fueron registrados por Morena en el Sistema de Fiscalización presentaron informes de gastos de precampaña por un medio no autorizado con el fin de evitar que el Instituto les retirara la candidatura, situación que ha ocurrido en procesos anteriores.

La consejera Adriana Favela se pronunció en contra de la multa por considerar que se sanciona a los interesados en ser candidatos, sin embargo, el consejero Ciro Murayama advirtió que de no sancionar se permitiría en adelante los partidos evadir la fiscalización.

“De ninguna manera estaré a favor de que demos por bueno que de ahora en adelante con que una persona se presente, entregue un documento fuera del Sistema Integral de Fiscalización eso exima al partido que ha contravenido la norma”, dijo,

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La distribución de resto de multas en aquella entidad quedaría de la siguiente manera: PRI, que tiene a Manolo Jiménez como candidato, con 199 mil 775 pesos; Partido del Trabajo, con Ricardo Mejía como abanderado, con 239 mil 171 pesos; Unidad Democrática Coahuila, con Lenin Pérez como candidato, con 141 mil 982 pesos; PAN con 26 mil 084 pesos; y Movimiento Ciudadano con 7 mil 697 pesos.