Lamenta AMLO no haber atendido a familiares de personas desaparecidas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los días se atienden a quienes han sido Víctimas de la violencia, por lo que ante las protestas de familiares de personas desaparecidas en Xalapa, Veracruz, dijo que por la “sana distancia” no las pudo atender.

“No podemos acercarnos mucho, no es recomendable. Lo he expresado ofreciendo disculpas porque no voy a tener comunicación directa con los ciudadanos, sin embargo se atiende y se respeta a todos”, expresó.

De nueva cuenta arremetió contra los medios de comunicación, al asegurar que todas sus actividades son vigiladas y se mantienen en una línea opositora.

“Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy encorajados, muy enojados. Les vuelvo a decir que se serenen y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para cambiar a México”, dijo.

Dijo que siguen enojadas también las empresas que generan energía eléctrica, ya que estaban en contubernio para destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que “México ya no es tierra de conquista.





