Llama Santiago Creel a tener una visión integral en el país

México necesita tener una visión más integral de país, tanto el ámbito político como económico, pues sin ella se pueden tener resultados mediocres y malos, aseguró Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

"Aquí podemos hablar de finanzas públicas sanas, el tipo de cambio y demás, pero eso no basta. No basta en tener un programa económico, no basta con tener buenos economistas, sino lo que se requiere es una visión integral de paía. Sin ella, la economía puede ir avanzando, tener resultados mediocres y francamente malos", comentó el funcionario.

Al inaugurar el foro "Cumbre 1000 Empresas", Creel lamentó que el actual gobierno quiera reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que no exista un adecuado diálogo político que brinde estabilidad.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

De igual forma, reprochó que exista incertidumbre en torno al sector energético, y que actualmente se enfrenten controversias internacionales por ello, además de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) "se encuentren como ahorita".

En ese sentido, el diputado panista consideró que para que exista confianza en un país también se requiere estabilidad política, dar certidumbre, contar con un Estado de derecho y con instituciones "firmes".

"La economía tiene sus propias reglas, como las tiene el derecho y cualquier otra ciencia, pero la mejor política económica no es en sí misma, sino la política política y la política social", puntualizó el presidente de la Camára de Diputados.