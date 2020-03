Llaman a AMLO indolente por iniciar rifa de avión durante #UnDíaSinNosotras

El PRD en la Cámara de Diputados tildó de insensible al presidente Andrés Manuel López Obrador por iniciar la rifa del avión presidencial TP01, el próximo 9 de marzo, Día Internacional de la Mujer, justo cuando diversos colectivos feministas y mujeres de todo el país se sumarán de forma física o moral al movimiento “El nueve nadie se mueve”.

De acuerdo con la coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, no cree que sea una coincidencia el anuncio que hizo el Ejecutivo federal, sino que, “es un acto más de indolencia e irresponsabilidad por parte del Presidente de la República de vender ´cachitos´, cuando están haciendo cachitos a las mujeres y a las niñas en el país”, denunció Juárez Piña.

Sociedad Venta de cachitos del avión presidencial inicia el día del paro de mujeres

La coordinadora perredista, agregó que “todas las mañanas lo que hace desde su pulpito – el Presidente de la República-, es desestimar lo que está ocurriendo con las mujeres y con las niñas, ahora resulta que la actividad que va a tener la Presidencia el día 9 es la de vender ´cachitos´”, reprochó la legisladora de origen jalisciense.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, donde Juárez Piña estuvo acompañada por integrantes de la Organización Nacional de Mujeres del PRD y la Diputada Guadalupe Almaguer Pardo, Juárez Piña subrayó que es una irresponsabilidad la actitud del Ejecutivo Federal al desestimar el problema de feminicidios en el país, cuando están asesinando diariamente a diez mujeres y una de ellas es una niña o adolescente.

“Me parece que no hay coincidencias, me parece que esto está planeado, me parece un acto más de indolencia y que ese día cuando las mujeres no vamos a estar en ningún espacio público, no vamos a ir a trabajar, no vamos hacer compras, no vamos hacer uso de las redes sociales, que el punto más importante que el Presidente de la República tiene es ver cómo vende boletos de lotería, eso habla de la irresponsabilidad y de la indolencia de la manera en cómo está abordando lo que está pasando con las mujeres”, manifestó.

.@lopezobrador_ quiere vender sus cachitos de la Lotería Nacional cuando a nosotras las mujeres nos están haciendo cachitos en las calles. El 9 de marzo #ParoNacionalDeMujeres pic.twitter.com/H0DcOpAC33 — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) March 3, 2020

Enfatizó que la fuerza de las mujeres trasciende sobre cualquier circunstancia y cualquier posición gubernamental, lo que se ha demostrado en diferentes momentos y circunstancias, sobre todo cuando se trata de unificar la denuncia a nivel nacional de las agresiones hacia las mujeres y los feminicidios, y destacó que el día 9 de marzo no será la excepción.

Para concluir, hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que garantice en todos los espacios los derechos y áreas libres de violencia a las niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo en la administración pública.