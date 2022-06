López Obrador se deslinda de las amenazas contra Alejandro Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es cierto que mandó amenazar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través del senador Manuel Velasco, como lo aseguró ayer el político campechano en un audio.

"No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de moral, y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente, además estamos en vísperas de elecciones, pero yo no me meto en eso, tiene como dos años que no platico con él. Dos o tres años que no platico con Manuel Velasco, lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles", respondió el presidente en su conferencia matutina de este miércoles.

Ayer, el líder del PRI difundió un audio que grabó de la conversación telefónica que sostuvo el 8 de abril con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, quien le llamó para informarle de la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se irían "con todo" en su contra si no ayudaba para aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados.

En el audio que dio a conocer el político priísta, se escucha decir al senador Velasco Coello que el presidente López Obrador pidió al secretario de Gobernación Adán Augusto López apoye su reforma eléctrica o se van a ir en su contra.

"Sí, habló con su jefe enfrente de mí; que si no jalabas, que se iban a ir con todo", se escucha en una grabación que dio a conocer en una conferencia de prensa.

En dicha conferencia, Moreno aseguró que los audios que ha dado conocer la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, forman parte de "una campaña sucia" en su contra, dirigida por el gobierno federal.

Por su parte, el senador Velasco dijo que Alejando Moreno violó su confianza al difundir la conversación que tuvo con él y aseguró que la plática con el priísta era para conciliar respecto a la reforma eléctrica.