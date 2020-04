La mañanera vista por reyes Razo | "En México ya no existe el analfabetismo político"

"Con toda seguridad no hay en el mundo país como México donde ya no existe el analfabetismo político"- afirmó entre orgulloso y retador el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien rectificó y excluyó de ese universo "a algunos que fingen ignorancia"

Criticó -sarcástico- a quienes nunca antes alzaron la voz contra la conducta de los Presidentes del dilatado periodo neoliberal que derrocharon a diestra y siniestra cientos y hasta miles de millones en caprichosos gestos. Burlaron el presupuesto cuanto les vino en gana. Violentaron la ley. "Atropellaron lo aprobado por los Diputados Federales. A voluntad alteraron partidas...

Sociedad Conferencias de AMLO van a saturar a la sociedad: académicos de UNAM

"Nadie protestó -recapituló López Obrador. ¿Recuerdan que alguien chistó? ¿Qué medios de información criticaron esas ruinosas gestiones? ¿Quién?

"Cumplo con la Ley. Remito San Lázaro la iniciativa que modifica -por esta crisis sanitaria y económica- los apartados del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pusieron el grito en el cielo. Me vigilan. Están al acecho de cualquier yerro. O lo que tal les parece. Mis adversarios están malhumorados. Entiéndase -recomendó - no hay mal humor social. Mis adversarios intensifican ataques conforme se aproxima la época de elecciones.

"Neoliberales, conservadores que no se resignan a que mi gobierno luche por desterrar -de raíz- la corrupción. Aquí no cabe el influyentismo. En este gobierno no hay sitio para el amiguismo. No callaré ante denuncias de corrupción. No solicitaré a funcionario alguno, oculte un expediente. No hay impunidad. Ni siquiera para mi familia.

Pero preocupa al Presidente que la corrupción sea duro tumor en Aduanas y Puertos Mexicanos. No cede. Bastión de delincuentes comunes y peores. Ayer, muy de madrugada apareció en Palacio Nacional el señor Horacio Duarte. Futuro responsable de Aduanas y Puertos Mexicanos.

Dialogó -dijo López Obrador- con el pleno del Gabinete de Seguridad. Horacio Duarte es hombre de probada honestidad. Sustituirá al Senador Ahued. "Volverá a la Cámara de Senadores. Ahued individuo de impecable conducta. Tiene toda mi confianza".

"Falló la coordinación. Indispensable en tareas como esta de erradicar la corrupción en Aduanas. Hay resistencias, L condición humana sabe de celos y envidias. Falta armonía. Soy optimista. Limpiaré Aduanas.

"Esta mañana -por el miércoles- encomendé más atención a este problema al General Crescencio Sandoval y al Almirante Rafael Ojeda. El Secretario de la Defensa Nacional y el de Marina son esenciales.

Sociedad ONG alerta sobre autoritarismo de AMLO

"Años atrás se argumentó que en las garitas escaseaban -o no había- cámaras especiales, monitores. Pulir -en fin- la red de vigilancia. Y e destinaron miles de millones de pesos para sos equipos. ¡Y no sirvió! Todo porque el encargado de observar, vigilar, operar esos equipos, se "distraía" la hora en que las caravanas de "traileres" ingresaban a territorio mexicano.

"Se construyeron bodegas -a muy alto costo- para contener el contrabando de armas provenientes de Estados Unidos. Construcciones bien equipadas. Al final se supo que decomisaron 3 o 4 pistolas. Y las bodegas. ¡Elefante blanco! Inútiles.

"Como lo que pasó en el tercer piso de la Torre Pemex en Marina Nacional. La situación. Equipos para delatar -al instante- fractura de ductos, robo de combustible. Con sensores muy sofisticados. Con alarmas de sonido; de luz. Instrumentos de última generación. No sirvieron de nada. Ya podían enloquecer las alarmas. Nadie las atendía. ¿Para qué?

"Soy optimista. Acabaré con la corrupción en Aduanas y Puertos Mexicanos".

De la conferencia mañanera de este miércoles en el Palacio Nacional.

Te recomendamos ⬇️