La mañanera vista por Reyes Razo | "Vamos a erradicar la corrupción de las aduanas"

"¡Me canso, ganso! -rubricó el Presidente Andrés Manuel López Obrador- Vamos a erradicar la corrupción de las Aduanas de México. Grave problema. Horacio Duarte será el responsable. Es Duarte un hombre íntegro que tiene toda mi confianza y apoyo. Ricardo Ahued dejó ese cargo. Volverá a su escaño en la Cámara d Senadores. Ahued es persona de bien...

"Se nos hizo tarde. Hay mucho que informar"-explicó mientras Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer, Zoé Robledo, Hugo López-Gatell se mantenían en pie junto sillas que alcanzaban al dirigente de propietarios de hospitales privados y a médicos que quieren atraer a galenos jubilados de 60 años. "La paga es muy atractiva. El trato excelente. El destino: hospitales que no tratan a contagiados por coronavirus.

Finanzas Exduartistas, en el servicio de aduanas

El Doctor Jorge Alcocer se guardó el estetoscopio y el baumanómetro y muy solemne comunicó al Presidente de la República:

"Nuestro paciente -que se llama México, aclaró- goza de buena salud. Su pulso es regular. No oscila. No sufre arritmias. Su temperatura. Su condición es consecuencia de los cuidados que desde hace más de tres meses le dedicamos. Antes de que nos llegara el primer caso de esta pandemia.

"Bien sabemos que un virus es un enigma. Nos acercamos -pronosticó el Secretario de Salud a días y semanas críticos. La visión del Presidente López Obrador nos permite estar en esta Fase número 3 en alerta y con equipos muy bien preparados. La actitud de la población -sensible a la recomendación de permanecer en su encierro da muy buenos resultados

Terció el Presidente López Obrador:

"Lo que confirma lo que desde hace mucho dije: "Este mal lo cura la familia. Prodiga cuidados a sus enfermos. Mima a los mayores. Sus cuidados son linimento, bálsamo. Este pueblo nuestro -un gran pueblo- es único. Da ejemplo al mundo. Los mexicanos doman esta pandemia.

Otros elevados funcionarios denuncian

"Es que n 40 años no se hizo gran cosa por la Salud n México. Escasean médicos generales. Y de especialistas mejor ni hablar. De expertos en manejo de Terapia Intensiva poco queda. Salud quedó hecha un desastre...

El Presidente se ufana: "Saldremos de esta crisis con las herramientas de mi estrategia. Un Bienestar a la Mexicana...

"Voy probar que el neoliberalismo es una Doctrina Económica entreguista, ineficiente, fracasada. Acarrea miseria. Propicia inquietud social. Encaro este formidable reto. Yo no voy seguir ni un renglón de sus recetas.

Finanzas Acuerdan México y EU simplificar inspecciones aduanales

"El neoliberalismo se fraguaba en el extranjero. Ordenaba y ya. ¿Crisis? Alza de precio. Reducción de salarios. Imponía su criterio en infinidad d países. Prometía desarrollo. ¿Lo hubo? Yo no voy a endeudar al país. No propiciaré otro Fobaproa. Décadas atrás lo combatí. Escribí un libro con todos sus pormenores. Yo no voy a traicionar al pueblo. Tampoco traicionaré mis propias convicciones.

"Mi estrategia contempla proteger a todos. En primerísimo lugar a los pobres. Al juzgar al Estado que tiene el deber de ver por los desposeídos los de arriba aprecian populismo, paternalismo. "No le des un pez al pobre. Mejor enséñale pescar". ¡Eso llegan a sentenciar. Les pregunto: ¿Dónde está el río?

"Pero si se trata de su ruina, de la quiebra de sus negocios invocan la ayuda del Estado. "Rescate. Fomento del empleo. Cuidado de la planta productiva". Gesto inmoral. Las deudas privadas se tornan públicas. Que el pueblo cargue con ese fardo.

"Y me importa decir -concluyó López Obrador- que a mí no me preocupa, ni me opongo que empresarios mexicanos consigan créditos de banqueros extranjeros. ¡Allá ellos! Lo que no voy autorizar, ni aprobar, ni avalar es que el gobierno respalde esos compromisos. La Nación no es fiador de esos empresarios.

"Vigilo los movimientos de Banco de México. Que no toque reservas que pertenecen a la Nación para rescatar a empresarios quebrados. Autónomo es el Banco de México. Las reservas que guarda no le pertenecen. Tampoco el Gobierno. Son de nación mexicana. Del pueblo. Que Banxico tenga mucho cuidado con esas reservas. Yo vigilo".

Te recomendamos ⬇️

Lee también ⬇️

CDMX Medidas evitaron que hubiera ya entre 3 y 4 veces más casos de Covid-19: Sheinbaum

Política Proponen diputados crear un ingreso único vital para desempleados