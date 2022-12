Monreal debería quedarse al frente de Morena en el Senado: AMLO

Pese al voto en contra del Plan B de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Ricardo Monreal debería quedarse al frente de Morena en el Senado para evitar que la partidos de oposición hicieran un "escándalo".

“Yo no estoy a favor de las expulsiones. Los senadores lo deciden, pero a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo”, dijo el mandatario federal.

El presidente expresó en su conferencia de prensa que su reforma electoral, conocida como Plan B, fue revisada por la conserjería jurídica y sostuvo que quedará en firme este año.

También se refirió a la polémica por la llamada “cláusula eterna” que transfería votos a los partidos minoritarios y aclaró que “próximamente se hará la eliminación del artículo que había introducido. Ya está aprobada, queda pendiente quitar eso, que ya están de acuerdo los legisladores”, subrayó el presidente.

Mencionó que no tiene idea de cuándo será publicada esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, pues dijo será la Suprema Corte la que va a decidir, “porque los opositores van a llevarla allá” para interponer un recurso de controversia.

No obstante, subrayó él está contento, pues logró que la oposición no se saliera “con la suya de mantener los privilegios en el INE”.

Agregó que sus adversarios “estaban contentos porque iban a seguir manteniendo los salarios, se iban a mantener 500 diputados. Todo esto que decían, que repetían como loros de que el INE no se toca. En honor a la verdad, ¿que me digan cuantos habían leído la reforma? Les apuesto que ni el 1 por ciento”, dijo el presidente.

López Obrador expresó que considera que su reforma no es anticonstitucional y sostuvo que la frase del INE no se toca es una expresión “de una prepotencia extrema” y se usaba en tiempos pasados.

El pasado domingo 18 de diciembre, el legislador de Morena y quien aspira a la sucesión presidencial, Ricardo Monreal, dijo que su voto en contra no se trata de un asunto político, oportunista o coyuntural y afirmó que el veredicto final por este acto lo tiene el pueblo”.