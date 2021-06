Morena prioriza reforma al INE en nueva Legislatura

En la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, que inicia en septiembre próximo, la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) será una de las prioridades de la bancada de Morena en el Senado de la República, según la agenda legislativa que el senador Ricardo Monreal compartió con su grupo parlamentario.

El coordinador de los senadores de Morena explicó que la reforma en general ya se está construyendo y en su momento se planteará a las bancadas de los demás partidos. Adelantó que incluirá temas de regulación del financiamiento público, austeridad, voto electrónico, neutralidad de funcionarios, autonomía, representación indígena y diputaciones migrantes, entre otros. También habrá cambios al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los tribunales electorales locales.

El anuncio del senador zacatecano se da a una semana de los comicios del 6 de junio y luego de que, a lo largo de las campañas, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como miembros destacados de Morena arreciaran sus ataques contra el árbitro electoral, al verlo parcial.

López Obrador incluso propuso que el instituto fuera absorbido por el Poder Judicial, en tanto que otros órganos autónomos se integraran a secretarías de Estado.

La bancada morenista señala que actualmente hay seis iniciativas en materia electoral sobre la mesa.

“NO TRAICIONÉ AL MOVIMIENTO”

Por otra parte, Ricardo Monreal aclaró que no traicionó al movimiento morenista en las pasadas elecciones, esto frente a los señalamientos de que operó en contra de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En esa demarcación ganó Sandra Cuevas, postulada por la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, y cercana al coordinador parlamentario de Morena en el Senado.

“A la persona que ganó la conozco, nunca trabajo conmigo. Intentó ser diputada por un distrito en Azcapotzalco por Morena, no le dieron oportunidad, la excluyeron. Al final ella decidió aceptar una invitación de este grupo de partidos y ahí están los resultados”, dijo en conferencia virtual con medios de comunicación.

“No soy responsable de nada, no puedo torcer el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados y politizados”, añadió Monreal, quien consideró como una falta de respeto a los electores suponer que pudieron haber sido manipulados. Respecto a si le favorece el choque entre Sheinbaum y Ebrard en sus aspiraciones presidenciales, respondió que “aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos, no es sino un suicida político, y yo no lo soy”.