Movimiento Ciudadano exige a SFP transparentar caso Manuel Bartlett

El partido Movimiento Ciudadano (MC) exigió a través de una solicitud de información y de una carta dirigida a Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la dependencia haga públicos todos los elementos de prueba que llevaron a exonerar a Manuel Bartlett Días, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las indagatorias por el ocultamiento de bienes patrimoniales y de intereses.

En la carta enviada a la secretaria Sandoval, de parte del senador Clemente Castañeda, líder nacional de MC, el legislador demandó que se hicieran públicas las razones y fundamentos legales que llevaron a la SFP a investigar la información de Bartlett Díaz a partir del 1 de diciembre de 2018 y a no solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera proactiva ampliara la investigación, lo cual sí sucedió, dijo, en casos como el del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya y de Rosario Robles, ex secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

MC también solicitó la versión pública de las 33 denuncias presentadas contra Bartlett, así como el expediente completo de la indagatoria y de las pruebas documentales que sustentan el resultado emitido en la investigación respectiva, donde se terminó no seguir investigando a este funcionario, quien de acuerdo a las denuncias presentadas, omitió bienes patrimoniales por más de 80 millones de pesos, las cuales de acuerdo a las indagatorias anunciadas por la SFP eran de Julia Elena Abdala Lemus pareja sentimental de Manuel Bartlett y su hijo, León Manuel, así como de otras personas allegadas al titular de CFE.

El partido naranja pidió, además, la versión pública de las copias certificadas de las declaraciones fiscales anuales presentadas por Manuel Bartlett Díaz, Julia Elena Abdala Lemus, León Manuel Bartlett Álvarez, Adriana Bartlett Álvarez y Julio de Regil Abdala que fueron solicitadas al Servicio de Administración Tributaria, según se estipula en el apartado IV "diligencias".

Incluso, este instituto político pidió las copias en versión pública de todos los oficios, con su respectiva respuesta, solicitados por la SFP durante la investigación, entre otros documentos.

El pasado jueves la secretaria Eréndida Sandoval, en conferencia de prensa, señaló que tras una investigación que calificó como exhaustiva, no se encontraron elementos para considerar que Manuel Bartlett incurriera en omisiones en su declaración patrimonial o hubiese actuado bajo conflicto de interés.