"No al autoritarismo de Muñoz Ledo", exigen morenistas

Llaman senadoras y diputados al presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, a que no se presté a un acto autoritario, espurio e ilegal de Porfirio Muñoz Ledo; y que los funcionarios “saquen las manos’’ del proceso para elegir a la dirigencia nacional.

En conferencia con medios, la senadora Lucía Meza, llamó a la dirigencia interina que garantice la legalidad del partido, del proceso y evitar confrontaciones; no prestarse a este acto ilegal, por el anunció de Porfirio de auto elegirse presidente de Morena en medio de un proceso.

Reclamó respetar la institucionalidad y cauces legales para las encuestas, no permitir la ruptura de la legalidad. Que los funcionarios públicos saquen las manos del proceso, exigió.

La diputada Dolores Padierna Luna recordó que está un proceso en marcha, que es una encuesta ordenada por el Tribunal Electoral, después de dos años de no encontrar diálogo y oficio político.

Calificó de preocupante los anuncios de Porfirio de no respetar los acuerdos firmado para las encuestas, que establecen cuando haya empate técnico se realiza otra; Muñoz Ledo ha amenazado tomar de facto la dirigencia sin esperar a la siguiente encuesta; hacemos un llamado al presidente interno Alfonso Ramírez Cuéllar que no se preste a un acto autoritario, espurio e ilegal.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que Morena necesita un dirigente que sea capaz de organizar a la sociedad con el partido, que reúna las características, conciliadoras, con energía, fuerza y voluntad política.

En ese sentido, apuntó que el diputado Mario Delegado ha sido leal al presidente y a los principios de la cuarta transformación. No vemos esas características en Muñoz Ledo. Ha hecho una campaña de confrontación con un discurso agresivo, es promotor de la ruptura y amenaza con purga.

Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el diputado Sergio Gutiérrez acusó a Ramírez Cuéllar de impugnar ante el tribunal para quedarse en la dirigencia, mientras llamó a Porfirio a comportarse a la altura, no torcer las leyes porque no habla bien de él, dejar que siga el proceso.

También la senadora Malú Micher señaló que le apuesta a la institucionalidad y a defender a Morena, de competencia entre todas y todos los aspirantes, no es tema de personas, sino proyectos y principios lo que está en juego. No vamos a pasar por alto que se dañe a la institución, y se preste a prácticas que no son democráticas, “por la fuerza nada, por la razón y el derecho todo’’.