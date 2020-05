No es correcto: AMLO sobre propuesta de Morena para medir riqueza

Sobre la propuesta de Morena, en donde se pretende medir la desigualdad, la concentración de la riqueza y se obtenga información financiera de las personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra y la calificó como "no correcta".

Aseguró que esta información se debe mantener en privado, y comentó que la obligación de dar a conocer bienes patrimoniales aplica a servidores públicos por eso "no considero conveniente esta propuesta".

"No es correcto. Creo que se debe mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios mexicanos y de todos los mexicanos. La obligación de declarar los bienes patrimoniales es para los servidores públicos. Nosotros sí".

El mandatario comentó que para que no haya tanta desigualdad en el país, "el gobierno debe ayudar a los mexicanos a que suban en la escala social y no se profundice la desigualdad, para que no haya más corrupción y con ello se produzca mayor desigualdad”.

En conferencia matutina, López Obrador comentó que no se debe exigir que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, “no lo veo adecuado”.

“Se debe buscar una sociedad más justa, igualitaria, pero también donde no haya derroche, al consumismo, se disminuya a la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad y no de consumo de artículos de lujo”.

Ayer, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, propuso que el Inegi se encargue de medir la desigualdad, la concentración de la riqueza y tenga información financiera de personas.

Sin embargo, detalló que de acuerdo a un análisis hecho por diversos especialistas, se concluyó que el acuerdo nacional implica modificaciones fundamentales al sistema jurídico.