Oposición acusa a Gatell de meterse en la política

Legisladores de oposición criticaron al subsecretario de Salud, Hugo López -Gatell, por usar de trampolín político el tema de la prohibición de la venta de la comida chatarra a menores de edad, dicho que rechazó el funcionario.

El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, dijo que es condenable que López-Gatell use al sector salud como “trampolín político” el tema de la comida chatarra al asesorar a gobiernos locales para modificar las leyes de salud que prohíban la venta de bebidas y alimentos chatarra a los niños y adolescentes.

“Prohibiendo cosas no se resuelve el problema, no puedes prohibir el consumo de marihuana, los abortos, los matrimonios igualitarios y otros como prohibir alimentos a los niños; hay que revisar con mucha seriedad, empezando por educar; abrir el debate, porque lo aprobado en Oaxaca no resuelve el problema”, dijo el senador de Movimiento Ciudadano.

Ayer, El Sol de México publicó que en 20 estados están analizando restringir la venta comida chatarra, y en al menos tres entidades es con el aval de López-Gatell.

El senador reconoció los problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes y que a México está en los primeros lugares mundiales de obesidad infantil, pero con ese tipo de acciones no se resolverá el problema.

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseveró que la prohibición o incrementar el IPES no solucionan nada nada debido a que se seguirán vendiendo las frituras en las calles. "En Europa ya no se permite agregados de azúcar para productos para niños, por ejemplo, o los refrescos no se exhiben en primer plano, se obliga a las tiendas a que estén ocultos, en la parte posterior”.

En respuesta, el subsecretario rechazó que influya en las decisiones de los congresos locales de diversos estados para impulsar la llamada Ley de comida antichatarra que busca prohibir que los menores de edad en las escuelas consuman alimentos altos en azúcar y grasas saturadas.

Sin embargo, admitió que sí habló con el presidente de la Jucopo de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio. En el audio de la conversación se escucha que el funcionario felicita al diputado.





Con información de Rafael Ramírez | El Sol de México