Prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseguró que prefiere no ser el candidato de Morena a la presidencia antes que irse a otro partido y traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Prefiero no ser nada; prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años”, dijo.

En conferencia de prensa, el senador aseveró que no hay ninguna posibilidad de que se vaya a la oposición y se refirió a la reunión que sostuvo el viernes con el presidente y las tres corcholatas presidenciales: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Monreal Ávila dijo que el encuentro fue “afortunado” y que se sintió “satisfecho” de hablar con el presidente, luego de dos años de no tener comunicación con él.

No renuncia a ser candidato a la presidencia

Sobre sus compañeros en la carrera por la candidatura presidencial de Morena, el senador afirmó que apoyará al que resulte electo, aunque puntualizó que no ha declinado en su aspiración de abanderar a Morena en el 2024.

“Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna sí les voy a levantar la mano, porque deseo que si la gano yo también hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad”, indicó

Así también rechazó tener alguna diferencia con los tres personajes y los elogió por su trabajo al frente de sus encargos.