PRI votará en contra de la reforma eléctrica si Morena no hace cambios

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados el voto del grupo parlamentario tricolor será en contra.

"Esa reforma que presentaron en un inicio, no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sólida, firme" dijo el priista.

A través de un comunicado recordó que, incluso, fue muy claro con que no iban a votar a favor de esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible.

El posicionamiento de Alejandro Moreno señala que el partido guinda ha dicho que tiene disposición a hacer cambios pero, dijo, no ha presentado un documento. Por eso expuso que, desde el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados, habrá de construirse una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica, que haya compromiso con el impulso a las energías limpias, respeto a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la CFE y que se apoye al sector productivo".

“Todo eso lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”, advirtió Alejandro Moreno.

Consideró que desde el gobierno de Morena se quiere presentar temas que son distractores para la ciudadanía.





