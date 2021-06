Que The Economist deje de escuchar a explotadores de América Latina, pide senador Vasconcelos

Es tiempo que The Economist deje de escuchar a las “élites que han explotado a América Latina durante 500 años’’, aseveró el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El senador de Morena envío a los editores de esa revista británica una carta en defensa del presidente López Obrador, luego que en su portada lo calificó como un “falso mesías’’ y un peligro para la democracia mexicana.

¿De cuándo acá The Economist trata de orientar la votación en países independientes? ¿Quién los designó árbitro internacional de elecciones? Sólo que haya sido el sector financiero internacional, son preguntas y respuesta de Vasconcelos en la misiva.

En su oportunidad, López Obrador señaló que en The Economist “sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego, mentirosa llamándome “el falso mesías’’. Y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar’’.

Ahora el senador Héctor Vasconcelos dice que “probablemente no exista mexicano alguno con mayores vínculos con The Economist que yo. Por lo mismo, creo que, para su artículo distorsionado y su infame portada de esta semana, no existe más que un solo calificativo: outrageous’’.

Y en su posdata, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, añade: “el día que los corresponsales de la revista hablen con los mexicanos reales -los que no hablan inglés-, y no sólo con sus antecesores, con algunos intelectuales orgánicos y miembros de Board Rooms, el día que entiendan algo de la historia de México, ese día entenderán el fenómeno López Obrador y la Cuarta Transformación’’.