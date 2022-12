Retomarán proceso de desafuero de ‘Alito’ antes del 15 de diciembre

El proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, será retomado en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, reveló Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena.

En vísperas de la discusión de la reforma electoral, Mier Velazco negó que la razón de reactivar el proceso tenga relación alguna con el voto en contra de la iniciativa del presidente López Obrador que el PRI ha reiterado en distintas ocasiones; apuntó a que se trata de cumplir tiempos establecidos en las diferentes etapas del procedimiento.

“La declaración de procedencia, o desafuero como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa”, mencionó.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, indicó, en entrevista separada, que no han sido convocados a la reunión de la Instructora y negó que la reactivación del proceso esté relacionado con la eventual discusión de la reforma electoral o que se trate de un “amago”.

Durante la inauguración de la exposición “Fidel y la Cultura”, en la que participó el embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa, Moreira aseguró que no han recibido ninguna presión para votar a favor.

“No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no (...) Quiero aclarar: no ha habido ninguna presión; no han buscado a ninguno de nosotros. Sencillamente se va a llevar esto a votación, y nosotros ya dijimos. Lo que yo creo es que no hay que estar polarizando tanto”, apuntó.