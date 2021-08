A Ricardo Anaya, la UIF no le ha congelado las cuentas: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó que se hayan congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya; sin embargo, aseguró que las investigaciones contra el panista siguen en curso para poder actuar en caso de confirmar presuntos actos de corrupción.

“La Unidad continúa con la investigación en este momento. Tenemos la instrucción del presidente López Obrador, como siempre, de actuar sin filias ni fobias. No se trata de ninguna persecución de corte político y lo que se hará es que ante el requerimiento de la Fiscalía General de la República, entregar la información correspondiente”, dijo luego de reunirse con diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena.

➡️ "¿No me pueden donar casas?”, Ricardo Anaya crítica pruebas de FGR sobre presuntos sobornos

Los dichos de Castillo suceden luego de que el día de ayer Ricardo Anaya compareció por primera vez ante un juez federal por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita que busca imputarle la FGR por presuntamente haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en el esquema de corrupción de Odebrecht, misma que fue diferida debido a que el juez constató que el panista no tuvo acceso a su carpeta de investigación.

El fiscal Gertz Manero estuvo presente en la reunión de Grupo Parlamentario de Morena / Foto: Federico Xolocotzi

Sin embargo, el titular de la UIF aseguró que hasta el momento su Unidad sigue trabajando en las investigaciones contra el panista, “porque requerimos de tener los elementos suficientes para poder actuar en consecuencia”.

Respecto a las investigaciones contra los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que fueron señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el mismo esquema de corrupción que Anaya, Castillo aseguró que la Unidad sigue en proceso de integración de la información, misma que ya fue entregada al Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Estamos nosotros en proceso todavía de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”, explicó.

Finalmente, cuestionado sobre las investigaciones que las autoridades tiene contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presuntamente recibió dinero irregular en 2015 por parte de David León, ex operador político del gobierno de Chiapas, para financiar la campaña del tabasqueño, Castillo aseguró que de igual manera toda la información ha sido entregada a las autoridades competentes para que decidan “si hay una irregularidad o no de corte electoral”.

“El presidente López Obrador conmigo fue muy claro. Si había algún tipo de irregularidad, que se hiciera del conocimiento de las autoridades competentes (...) Se cumplió con la instrucción, en virtud de que no puede existir, de acuerdo con la posición del presidente de la república, ningún espacio de impunidad”, aseguró.





