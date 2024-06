Sheinbaum promete consolidar a la GN con reforma constitucional en octubre

Oaxaca, Oax. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, prometió consolidar a partir de octubre la Guardia Nacional (GN) como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.

“Gracias a todas y todos los que forman parte de esta noble institución. Larga vida a la Guardia Nacional”, dijo Sheinbaum tras agradecer a los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, comandante Rafael Ojeda, por la labor que ha realizado la institución desde su conformación.

Durante la inauguración de nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo destacó el trabajo que realiza la Guardia Nacional, institución que en tan sólo cinco años ya tiene el reconocimiento del país.

Justicia Vinculan a proceso a 5 elementos de la GN por multihomicidio en Guanajuato

Por su parte, el Presidente dijo que no puede haber paz sin justicia, por ello, dijo que se han destinado más recursos del presupuesto público para atender las necesidades de todos los mexicanos, dándole preferencia a los más pobres. Añadió que más de 30 millones de familias están recibiendo al menos un programa del Bienestar.

López Obrador refirió que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al iniciar su gobierno va a arrancar con el programa de apoyo para las mujeres de 60 a 64 años; mientras que los jóvenes que no recibieron beneficios durante 30 años, ahora con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han otorgado 120 mil millones de pesos para cerca de tres millones de este sector de la población.

“El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, si los jóvenes no tienen oportunidad de estudiar, si no hay empleo, entonces se promueve la inseguridad y la violencia, por eso se están atendiendo las causas y por ello la importancia de la justicia, lleva tiempo porque es mucho el periodo de abandono”, señaló.

En este contexto, dijo que es muy importante la Guardia Nacional como garante de la seguridad a nivel nacional, con más de 130 mil elementos en todo el país, de los cuales, más de 29 mil son mujeres y más del 80 por ciento realiza funciones operativas.

Asimismo, precisó que cerca de 400 cuarteles de la institución tienen presencia en todo México.