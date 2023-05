Simpatizantes de la 4T vuelven a ocupar la entrada de la SCJN

El grupo de simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) que mantenían un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la calle Pino Suárez del Centro Histórico y que huyeron de ese lugar tras escenificar una riña el domingo con manifestantes que marcharon para defender a la Corte y a la ministra presidenta Norma Piña de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvieron esta tarde a apostarse frente al Máximo Tribunal para continuar con el acoso al Poder Judicial.

El grupo de alrededor de 15 personas que obstruían hasta ayer por la tarde las escalinatas de la entrada principal de la Corte, regresaron para seguir su protesta en contra de ministros, luego que huyeron al increpar a los manifestantes que marcharon en el Zócalo para defender a los togados.

Ayer por la tarde, cuando arribó al Zócalo capitalino la marcha con unas 5 mil personas, denominada “La Corte no se toca”, los simpatizantes de la 4T se confrontaron con los primeros, lanzándoles basura y luego golpes, pero huyeron al sentirse atemorizados por el mayor número de quienes defienden a los juzgadores.

Los integrantes de la manifestación posteriormente quitaron de la entrada de la Corte las mantas y pancartas que habían puesto los seguidores lopezobradoristas.

Pero luego de que hoy el presidente López Obrador condenó el actuar de los manifestantes que defienden a jueces, magistrados y ministros y dijo que actuaron con prepotencia, sus seguidores volvieron a tomar la entrada de la Corte.

López Obrador dijo hoy en su mañanera: “Creo que se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso, no creo sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega es porque no tiene la razón”, dijo el mandatario, aunque omitió decir que los primeros en lanzar golpes fueron sus seguidores.

Desde mediados de abril, cuando la Corte tumbó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba el traslado de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, el mandatario arreció sus críticas en contra del Poder Judicial y la Corte, pero también apareció un grupo de simpatizantes que supuestamente harían un mega movimiento nacional para pedir que se removiera a los ministros del Máximo Tribunal, pero ni el movimiento ha crecido y solo se mantiene este grupo que bloquea las puertas del inmueble en Pino Suárez.









