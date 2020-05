Son libres de acusar por nepotismo, dice Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que todas y todos son libres de presentar las denuncias contra nepotismo, si así se considera. “Por eso nosotros estamos aquí con la frente en alto sin nada que esconder’’.

La funcionaria respondió así a una pregunta planteada sobre una eventual denuncia priista en su contra por nepotismo. En ese sentido defendió a sus familiares señalando que en ningún caso “ha sido a través del influyentismo o de esas lacras del nepotismo.

Sociedad Siete familiares de Luisa María Alcalde trabajan en la 4T

“Se han estado moviendo varias notas de comunicación; decir adelante, que se presenten las denuncias que se consideren por parte de este partido, de cualquier otro’’.

El jueves pasado El Sol de México publicó que siete familiares de la titular de la STPS trabajan en diferentes dependencias del Gobierno federal.

Alcalde Luján dijo no tener absolutamente nada que esconder, no somos iguales. “Ayer (sábado) compartía una nota aclaratoria respecto a algunas notas que se difundieron, aclarando de entrada que en efecto mi hermana Bertha María trabajaba en la Secretaría de Seguridad, con el Secretario de Alfonso Durazo, por su experiencia fue contratada por Alfonso Durazo, no depende de mí, ni yo la contrate, ni yo la recomendé’’.