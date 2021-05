Transformación, imparable, aunque no guste a The Economist: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que la transformación pacífica y democrática en su país es imparable aunque no le guste a los opositores ni a la revista británica The Economist que le dedicó esta semana su portada.

Al finalizar una gira de trabajo en la que el sábado y el domingo supervisó plantas hidroeléctricas del río Grijalva, en el sureste del país, el mandatario publicó un video y un mensaje en redes sociales.

"Contra viento y marea, y aunque no les guste a The Economist y a los conservadores (...) la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable", apuntó en el mensaje.

En un punto del embalse de la presa La Angostura, López Obrador explicó que su gobierno busca rescatar y modernizar las hidroeléctricas para dotar de energía eléctrica al país.

El objetivo, dijo, es rescatar las plantas para generar más electricidad mediante las presas y sus turbinas "energía eléctrica barata y limpia".

Recordó que ese embalse es en el que se acumula más agua en todo México "estamos hablando de 18.000 millones de metros cúbicos de agua".

El jueves, The Economist dedicó la portada de su edición latinoamericana de esta semana a López Obrador bajo el título "El falso mesías de México", junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.

Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiondo de Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Terminamos gira en las hidroeléctricas del río Grijalva que están en proceso de modernización. pic.twitter.com/th2Q6XgAPx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 30, 2021

Tras la publicación, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, mandó una carta a la revista en la que calificó de "absurdo" su contenido y aseguró que la portada "es la síntesis de la exasperación" de las élites.

Mientras que el viernes, López Obrador calificó la portada de la revista de "majadera, muy grosera y desde luego mentirosa".

López Obrador consideró que el artículo, donde la revista recomienda a la población "frenar" a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones intermedias del 6 de junio, es "muy propagandístico en contra nuestra".

Afirmó que la publicación tiene detrás a sus adversarios, quienes dijo "están muy molestos" por su Gobierno, además calificó como "faltó de ética" el llamado de la revista a que los mexicanos no voten por su partido y cuestionó la supuesta injerencia del medio británico.