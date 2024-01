Xóchitl Gálvez presenta denuncia contra Claudia Sheinbaum y AMLO por actos de corrupción

Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia de la República, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra Morena, por presuntos actos de corrupción cometidos durante la extinción de la Agencia Notimex, como lo señaló la ex directora Sanjuana Martínez Montemayor.

“Le creo a Sanjuana Martínez”, dijo Xóchitl Gálvez, ante la prensa, quien pidió presente las pruebas del “moche” que le requirió la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, un 20 por ciento, para la campaña de Claudia Sheinbaum, pues “seguramente es parte del exceso de los gastos de precampaña en espectaculares y acarreos de personas, ahí está el dinero de los actos de corrupción”, dijo la precandidata.

Acompañada de perredistas, panistas y priistas, pero sin la presencia de los líderes Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, Xóchitl Gálvez presentó la denuncia ante la oficialía de partes del INE, a quien pidió actuar con apego a la ley.

“Esto no lo inventó la oposición, lo declaró la propia ex directora de Notimex, el presidente le pidió que presente las pruebas y ella va a ser una denuncia por su parte. Pero esto es un financiamiento paralelo que hay a la campaña de Claudia Sheinbaum, y es obvio que no es una campaña austera, no ha podido explicar quién pagó los miles de espectaculares que vimos por todo el país, los miles de bardas. Campaña austera la mía, nadie te pone gratis los espectaculares.”

Ante la prensa, Gálvez manifestó que Claudia Sheinbaum tuvo miles de espectaculares, cientos de camiones, y todo eso se financió con recurso ilícito, público o producto de la corrupción.

Ante lo antes señalado, pidió al INE que investigue, pues señaló que ya lo dijo Marcelo Ebrard, que había una intromisión rapaz en la interna de Morena, donde acusó que la Secretaría del Bienestar que estaba involucrada con los servidores de la nación a favor de Claudia.

Xóchitl Gálvez presentó una denuncia contra AMLO, Morena y Claudia Sheinbaum, ante la oficialía de partes del INE. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“Ese fue el primer caso donde el INE no dijo nada. El segundo caso, ahora es donde la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez declara que fue víctima de la extorsión y si se pagaron los 256 millones de pesos a los trabajadores y seguramente los 30 millones de pesos ya están en la campaña de Claudia.”

Pidió que el INE deje de ser omiso y emita medidas cautelares para el Presidente que se convirtió en juez, declarando que la candidata opositora es inteligente, es honesta, “nomás me da declaraciones en mi contra el presidente de la República, y cuantas declaraciones a favor de ella. Que se investigue.”

Recordó que el propio presidente estaba en contra de la corrupción, hoy los delitos electorales merecen prisión preventiva oficiosa y alguien tendría que hacer algo ya, por el envío de recursos públicos.

“Esto es la punta del iceberg, que hay contratos donde las obras han sido encarecidas de manera inmoral como Dos Bocas, donde ya está costando 400 mil millones. Seguramente también hay dinerito para la campaña de la señora y también el Tren Maya 500 mil millones. Las obras se han ido al cielo y nadie dice nada.”

Tras salir de la oficialía de partes, Xóchitl Gálvez señaló que la denuncia fue contra la precandidata Claudia Sheinbaum, contra el partido Morena y contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“No cambiaron, están usando dinero público, todos los gobernadores metidos en la precampaña de Claudia con recursos de personal, eso no es un piso parejo, se tiene que investigar y que el pueblo de México. Es falso que está haciendo una campaña austera.”

“La propia de declaración de la ex titular de Notimex como ella dijera estas cosas no se entregan con notario público, pero ya tiene una serie de evidencias de toda la negociación y como también lo comenté, esto no lo inventó la oposición, lo dijo el propio Marcelo Ebrard.”

Xóchitl mencionó lo ya publicado por Carlos Loret de Mola, sobre los hijos del presidente involucrarse en los negocios turbios, hay demasiada opacidad en la asignación de licitaciones y seguramente “yo sostengo que ella (Claudia) es la candidata de la oligarquía de los millones en su campaña. Lo que sobra es dinero y ella lo sabe, ha pagado a decenas de personas para que hagan encuestas falsas, y todo eso lo paga con dinero que se roba”.





Manifestó que Sanjuana Martínez va a hacer una denuncia también, mientras que Marcelo, ya dijo que los servidores de la nación están metidos y si no vean en todos los estados, el propio presidente está metido no va a haber una prueba de la entrega del “moche” ante notario público, tiene razón Sanjuana, la evidencia es lo que hace y la evidencia es lo que se ve quién pagó en los miles espectaculares.”

Sobre si los comicios se podrían judicializar, si es una contienda donde hay muchas denuncias, Xóchitl argumentó que Claudia tienen un grupo de abogados a quien les están pagando millones y estos presentan denuncias de todo, hasta si respiro presentan denuncia, también tendría que aclarar cuánto está cobrando ese despacho de abogados.

La precandidata del Frente PAN, PRI y PRD adelantó que el cierre de su precampaña lo hará en la Arena Ciudad de México el próximo domingo, y luego el jueves cierra en Guanajuato.