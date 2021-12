AMLO confirma posible caso de Ómicron en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al parecer ya hay un mexicano con la variante de Coronavirus Ómicron en México, luego que ayer circuló la versión de que un ciudadano proveniente de Sudáfrica estaría contagiado.

Asimismo, sostuvo que la variable Ómicron no tiene más peligrosidad que las otras y que la persona que presentó síntomas está en observación y en muy buen estado.

Durante su conferencia desde Michoacán, el presidente expresó: “Pues al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular, con síntomas de Covid-19, y le hicieron la prueba y al parecer sí, ya es esta nueva variante, esa es la información que me dieron el día de ayer”, subrayó el mandatario.

El mandatario subrayó que esta información estaba por confirmarse y agregó, “pero bueno es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos y en otras partes, por eso es pandemia”.

AMLO minimizó el riesgo de Ómicron y dijo que esta variante “no significa que haya más riesgos, como se llegó a decir que era tan peligrosa esa nueva variante o que no servía la vacuna”. Reiteró que la vacuna protege contra todas las variantes y que no debe haber preocupación o sensacionalismo de los medios para atemorizar sin elementos.

López Obrador dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó que van a tomar medidas sanitarias en ese país, por esta nueva variante, “pero que no se va a afectar el comercio, no se afecta el turismo, y lo más importante: no se cierran fronteras”.

Destacó que, con el surgimiento de esta variante, hubo nerviosismo en los mercados internacionales y hubo deprecación de las monedas; sin embargo, dijo que él será responsable y no seguirá la corriente sensacionalista de los medios de comunicación que quisieran que a su gobierno le vaya mal.

“Nosotros como gobernantes tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad. Tampoco es decir no pasa nada, no se preocupen, y se cuente con elementos de que sí es motivo de preocupación, pero no nos vamos a ir con la corriente igual que hace en algunos medios de información de escandalizar, del sensacionalismo”, dijo el presidente.

Reprochó que se criticara de parte de sus opositores y algunos medios de comunicación su mitin en el Zócalo del 1 de diciembre, por realizarlo en medio de la pandemia. “Como se llenó (el Zócalo), se pusieron enojadísimos, le subieron a la calumnia”, mencionó.