AMLO promete abasto de medicinas: le vamos a ganar a refrescos y papitas

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso para entregar medicamentos a todo México y aseguró que su gobierno va a superar la eficiencia que tienen las empresas de refrescos y botanas que entregan sus productos en todo el territorio.

“Le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas ¡cómo no! Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos ¿por qué no vamos a poder nosotros?, ¡son medicinas!”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre el anuncio que hizo el martes para que el Ejército se encargue de la distribución de medicamentos y termine con el desabasto de estos productos en hospitales y centros de salud en México. “Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel”.

El mandatario justificó el desabasto, al mencionar que en el país había alrededor de 10 comercializadoras que le vendían al Gobierno cerca de 100 mil millones de pesos en medicamentos y tuvo que enfrentarse a ese problema.

Además, sostuvo que, en el pasado, se les condonaban impuestos a estas empresas y acusó que una de ellas, está en campaña en su contra, apoyando a los familiares de los niños con cáncer, para que su administración dé marcha atrás y se regrese al mismo sistema de compra de medicamentos.

Ante esto, aseguró que no va a recular y aseguró que los medicamentos “no van a faltar para niñas y niños con cáncer, estamos trabajando en ese propósito”.

Afirmó, además, que ya se resolvió el tema de compra de medicamentos y próximamente tendrá una reunión para resolver la distribución de los mismos, pues aseguró que para eso también había obstáculos.

Por otra parte, expuso que se analiza la implementación de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para adultos mayores y llamó a la población que no ha recibido la vacuna que lo haga.

Al concluir su conferencia, el presidente ratificó que el próximo 1 de diciembre, con motivo de sus 3 años de gobierno, va a realizar un informe para México, desde Zócalo de la Ciudad de México, a las 5:00 de la tarde.

