Venta de 'cachitos' se adelantó pese a cambio de fecha

Aunque se aseguró que la venta oficial de 'cachitos' para la rifa del avión presidencial sería hasta el martes, en Polanco, Ciudad de México, esta se adelantó.

Por tanto, el presidente López Obrador justificó que la distribución de los boletos para la rifa ya había comenzado, pese a que se dio la instrucción de que se detuviera.

En un principio el mandatario anunció que la venta de boletos sería el lunes 9 de marzo, mismo día que se llevaría a cabo el paro #UnDíaSinNosotras, en donde mujeres no realizarán sus actividades como siempre, con el objetivo de hacer visible su importancia en la sociedad y así se tomen medidas para frenar la violencia de género y feminicidios.

Pero al 'acordarse' de la protesta, hizo el cambio de fecha para el martes 10 de marzo.

"Algunos no me creen que no sabía lo del lunes" dijo.

Ante esto, la representante de la Organización de Mujeres Unidas del PRD declaró:

“Me parece que no hay coincidencias, me parece que esto está planeado, me parece un acto más de indolencia y que ese día cuando las mujeres no vamos a estar en ningún espacio público, no vamos a ir a trabajar, no vamos hacer compras, no vamos hacer uso de las redes sociales, que el punto más importante que el Presidente de la República tiene es ver cómo vende boletos de lotería, eso habla de la irresponsabilidad y de la indolencia de la manera en cómo está abordando lo que está pasando con las mujeres”.