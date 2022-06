Colaboración México-EU pasa por una crisis, la peor en últimos 15 años: informe

El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS, por sus siglas en inglés) aseguró que la cooperación en aplicación de la ley entre México y Estados Unidos está deteriorada y actualmente es la más débil de los últimos 15 años, lo que ha dificultado la colaboración en materia de seguridad entre ambos países.

“En 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México sigue siendo la más débil de los 15 años anteriores”, dice el informe México: Crimen organizado y las organizaciones de tráfico de drogas.

Ante este escenario de una “débil cooperación entre las fuerzas del orden público de México y Estados Unidos” y la “creciente diversidad de la criminalidad de los cárteles (y) las continuas demandas globales de narcóticos”, el informe advierte que se está ante “una amenaza continua de las organizaciones criminales trasnacionales tanto para Estados Unidos como para México”.

El informe refiere que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ahora identifica la producción y el envío ampliado de heroína, opioides sintéticos y metanfetamina de las organizaciones criminales mexicanas como “la mayor amenaza criminal para la seguridad de los Estados Unidos”.

No obstante, refiere que en mayo de 2022, “en lo que se percibió como un golpe a la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México, México negó a la DEA los derechos de aterrizaje de su avión para realizar operaciones antinarcóticos dentro de México. Como resultado, la DEA retiró su aeronave, limitando su capacidad operativa”.

Una nota de la agencia de noticias Reutersrefiere que la decisión de dejar de estacionar dicho avión en México ocurrió “por primera vez en décadas”, pues esta nave había estado en Toluca al menos desde principios de la década de 1990, fecha desde la cual desempeñó un papel clave en la captura de algunos de los capos de droga más poderosos del mundo y para diversos operativos realizados en contra Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, y quien actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por tráfico de drogas.

“Además, algunos miembros del Congreso están preocupados por la corrupción y las fallas del sistema de justicia en México que conducen a la impunidad y a juicios fallidos, lo que podría decirse que permite que el poder criminal quede sin control”, señala el documento.

El informe del CRS refiere que la “continua revelación de corrupción de alto nivel vinculada a los grupos criminales y su aparente control del territorio mexicano demuestra que las organizaciones criminales transnacionales están más arraigadas que nunca”.

DISMINUYEN OPERACIONES ANTINARCÓTICOS

Respecto a cómo el Gobierno de México ha llevado a cabo su estrategia de seguridad, el documento refiere que a tres años de iniciada su administración, el presidente López Obrador no ha llevado a cabo operaciones antinarcóticos de manera constante. “Dijo que no emprendería una guerra contra las organizaciones criminales transnacionales, sino que apuntaría a las condiciones sociales que permiten que los grupos criminales prosperen, una estrategia que resumió como ‘Abrazos no balazos’”.

Según el informe, la estrategia militarizada para combatir a los cárteles no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales.

Durante años, la DEA identificó a las siguientes nueve organizaciones como dominantes: El Cártel de Sinaloa, de Tijuana, de Juárez, del Golfo, la organización de los Beltrán Leyva, Los Zetas y la Familia Michoacana. No obstante, durante los últimos años se sumaron Los Rojos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es actualmente es considerada como la más poderosa de México.

Rivalidades entre un mayor número de ‘jugadores’ del crimen organizado han llevado a una violencia caótica e impunidad criminal equivalente, según algunos observadores, a ‘zonas de guerras abiertas”, refiere el documento.