Cuatroté suspende ampliación de hospital para niños con cáncer

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suspender la ampliación del Instituto Nacional de Pediatría que crearía nuevos espacios para la consulta y atención a niños con cáncer, los que requieren trasplantes, quimioterapias, cuidados paliativos y terapias intensivas.

La ampliación tendría una inversión de más de 150.8 millones de pesos, pero se frenó en un contexto de movilizaciones y reclamos de los padres de familia de niños con cáncer que han denunciado falta de atención y desabasto de medicinas.

“Cómo es posible que haya dinero para Dos Bocas, el Tren Maya, para quitar un aeropuerto y poner otro y no haya para un problema en donde tenemos una crisis sanitaria. Fíjate, qué indolencia del gobierno y dicen que no son inhumanos. Qué inhumanidad preferir invertir en carreteras, en grandes obras de infraestructura y no en un hospital que atiende a niños con cáncer, cuando hoy tenemos una crisis humanitaria y lo quieren negar. ¿O cuántos muertos necesitamos?”, cuestiona Israel Rivas, padre de un niño con cáncer que encabeza el movimiento de familias que buscan atención para sus hijos que padecen esta enfermedad.

En medio de la pandemia de Covid-19, el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud del gobierno de la cuatroté prevé una inversión de mil 134 millones 256 mil pesos en cinco hospitales a nivel federal. El plan a cargo de la Secretaría de Salud, y vigente a septiembre de 2020, contempla 22 obras a realizar este año, siendo la única que paró la del Instituto Nacional de Pediatría

En contraste, la mayor inversión —de 750 millones de pesos— se destinó a la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

En ese lugar se busca ampliar la disponibilidad a 168 camas en hospitalización general y 17 en la Unidad de Terapia Intensiva. Además se proyecta colocar diez quirófanos adicionales, un aula de enseñanza, estacionamiento, cuarto de control y automatización, puente de interconexión de servicios de radiología y urgencias y un tanque de almacenamiento.

LAS OBRAS QUE AÚN SIGUEN

Además del Instituto de Nutrición, los otros hospitales con inversiones vigentes son el Instituto Nacional de Geriatría, con una inversión de 64.4 millones de pesos; el de Perinatología Isidro Espinosa de Los Reyes, con un gasto de 1.5 millones; el de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, con 168.5 millones y el de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, con 149.7 millones de pesos.

El plan de obras en marcha indica que en el Instituto Nacional de Geriatría habrá intervenciones para fortalecer la Unidad de Valoración Geriátrica con la ampliación de cinco consultorios (geriatría, nutrición, oftalmología, medicina física y rehabilitación y psicología). También se trabaja en ampliar las áreas de trabajo social, central de enfermeras, estabilización del paciente y curaciones, entre otras que requieren los adultos mayores.

En el Instituto de Perinatología se busca fortalecer la sala de resonancia magnética, el área de recuperación, el sanitario de la recepción y el vestíbulo.

Hoy tenemos una crisis humanitaria y lo quieren negarIsrael Rivas / Padre de niño con cáncer

En el hospital de Rehabilitación, el plan incluye la ampliación del servicio de admisión continua, incluida el área de valoración (10 cubículos), rayos x, central de enfermeras, trabajo de médico, el acceso y la entrada de ambulancias. Además se prevén mejorías a las áreas administrativas tales como el área de compras y suministros, la contraloría interna, la de administración, recursos financieros y la dirección.

Mientras que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias la inversión es para ubicar instalaciones especiales en todos los niveles de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas.

El resto de las intervenciones son en equipamiento, particularmente al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, para dotar de equipos a la torre de hospitalización que se construye en áreas de investigación y oncología. El plan en marcha también contempla el equipamiento con dos microscopios a otro hospital; y al área médica del Metro de la Ciudad de México se le dotará de equipo para su sistema de telesalud y telemedicina.

El año pasado, en el arranque de la Cuarta Transformación y previo a la pandemia de Covid, el plan de obras en salud consistió sólo en la adquisición de equipo médico para el servicio de endoscopía en el Instituto Nacional de Cancerología.