Diputados presentarán querellas por la ilegal detención de Jorge Luis Montes: Delgado

El presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, manifestó que la Cámara Baja presentará las querellas correspondientes por la arbitraria, ilegal, abusiva y violenta detención del legislador Jorge Luis Montes Nieves (Morena), en el municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, donde reside.

En video conferencia, refirió que los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, donde fue víctima de una detención con lujo de violencia, “lejos de tener una actuación responsable de las autoridades, lo que vimos fue una campaña para desprestigiarlo”.

Denunció una campaña desatada por integrantes de Acción Nacional para desviar la atención de los hechos. “Y los hecho son la violencia en contra de un ciudadano que llega a preguntar a la Comandancia de Policía por unos detenidos”, refirió el también coordinador parlamentario de su bancada.

Sostuvo: “Es un trato que no merece ningún ciudadano y que queremos denunciar. Y dejar en evidencia la forma de operar del PAN a través de mentiras y propaganda”.

Refirió que el diputado Montes tuvo acceso a los videos en el momento de su detención, que va a hacer públicos para demostrar que en todo momento se identificó y aun así fue sometido con lujo de violencia por 3 elementos de la Policía Estatal.

Señaló que “Esto resulta más preocupante porque no es un hecho aislado. Es un contexto de represión que se ha desatado en las últimas semanas y nos preocupa que pueda haber violaciones graves a los derechos humanos en contra de la ciudadanía. Por eso hoy denunciamos estos hechos”.

Adelantó: “Vamos a pedir la actuación de la Cámara de Diputados para que cumpla con su obligación constitucional de preservar la integridad de nuestro compañero diputado y vamos a presentar las querellas correspondientes”. Comentó que el agredido ha hecho algunas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la Fiscalía del Estado.

Momento de la detención del diputado de Morena, Jorge Luis Montes

El diputado queretano Montes Nieves, refirió que el Congreso local recién aprobó una serie de leyes que la ciudadanía llama “Garrote”, donde se intensifican las acciones penales en contra de la ciudadanía. Aun no las publica el gobernador.

Por estos hechos, comentó que hay mucha indignación. “He recibido apoyo de diputados locales y federales y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”.

Mostró los videos de la agresión que sufrió. Le quitaron lentes y cubre bocas, lo esposaron y lo llevaron a los separos detenido tras los barrotes.

Señaló: “No cometí ninguna falta. Me acerque a preguntar por unos maestros a los que pretendía auxiliar y me detienen. Fue lamentable lo que pasó. El actuar de los oficiales no fue el adecuado, pese a que me identifiqué”.

El diputado Delgado, refirió además que desde hace dos meses la policía estatal se hizo cargo de la seguridad en el municipio de Ezequiel Montes, contra la voluntad de las autoridades municipales. “En este ambiente para nosotros resulta preocupante que haya actuaciones tan lamentables y se echa por tierra toda la campaña de mentiras y patrañas de la derecha, de Acción Nacional. Exigimos que se aclaren estos hechos y que haya responsables. Vamos a proceder jurídicamente contra quien resulte responsable”.