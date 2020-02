Directores tapaban acoso en la UNAM: Tribunal

Directores y secretarios de los planteles que conforman a la Universidad Nacional Autónoma de México han evitado que las denuncias por violencia de género lleguen hasta la máxima autoridad, lo que ocasionó los paros de las alumnas universitarias.

"Lejos de que se reuniera el director de la escuela, el subdirector o los secretarios para apoyar a las víctimas, se hacían uno para evitar que prosperara la denuncia", acusó Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario, pues los propios encargados de los planteles se volvieron cómplices de los maestros acosadores.

Sociedad Contra acoso falta mucho, acepta UNAM

Desde el 18 de octubre del año pasado se presentó el primer paro estudiantil por una violación en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y hasta la fecha se han sumado hasta 15 planteles, mientras algunos recobran las actividades, otros se mantienen en paro como la Prepa 9 y la Facultad de Filosofía y Letras. Esto para Betancourt se debe a que algunas autoridades de la UNAM prefirieron ocultar el problema.

En entrevista con El Sol de México, aclaró que en las oficinas jurídicas de las Preparatorias, CCH y Facultades se quedaban las denuncias y nunca llegaban al Tribunal sino al contrario, a toda costa evitaban que llegaran hasta la máxima autoridad.

Una de las peticiones de las mujeres organizadas para agrupar los distintos paros es que se reformen los artículos 95, 98 y 99 del estatus general de la UNAM para que la violencia de género se convierta en una falta grave, y esta petición se definirá el próximo miércoles en la sesión del Consejo universitario.

Betancourt adelantó que ya está en la bitácora del Consejo Universitario esta votación y consideró que debe ser no solamente falta grave la violencia de género sino causa de expulsión definitiva de la universidad a quien la cometa. “Estoy seguro que tendrán gran beneplácito, el próximo miércoles el Consejo Universitario sesiona ese planteamiento, obligadamente se hará en este día".

Desde los paros mencionados, informó que se han resuelto 270 denuncias sólo en el transcurso de dos meses, es decir desde finales de diciembre, enero y lo que va de febrero, en todos los casos se condenaron a los acosadores, tanto maestros como alumnos.

Dijo que en algunas escuelas, pero sin mencionar nombres, "eran demasiado generosos y no aceptaban el castigo de esta magnitud y hacían una expulsión de un año, año y medio y teníamos que estarnos jaloneándonos siempre para llegar a la sanción.

Expuso que el Tribunal no dejará de sancionar por lo que espera que las estudiantes les tengan confianza, pues por ejemplo ya se van incorporar dos juristas mujeres, esto a petición de las FES Aragón y FES Acatlán, y pidió a los mujeres paristas a seguir luchando hasta lograrlo y que sean escuchadas.

"Estamos en un proceso intenso de trabajo que evidentemente ayudará para crear confianza, eso es lo que tenemos que lamentar, la falta de confianza de quienes en un momento sufrieron agresiones, decepciones y una serie de presiones de todo tipo para que los acosadores no sean sancionados y eso es lo que lamentable ocasionó que ante la desesperación se fueran a paros, se encapucharan siendo todo este entendido y razonado porque de alguna manera que se haya abandonado tanto tiempo el tema pues tuvo que haber una reacción violenta y es lo que estamos padeciendo", reiteró.

A continuación la entrevista:

Una de las denuncias de las jóvenes es que a pesar que van y denuncian al Tribunal ustedes tapan a los maestros…

No, mire, le voy a precisar en donde está su queja. No es el Tribunal, es en el ámbito del jurídico, cada escuela, cada Facultad tiene una oficina jurídica con un delegado jurídico que depende de la oficina del abogado general, nada tiene que ver el Tribunal, ahí está la queja de ellas, que van a la oficina jurídica de su escuela y no solamente no les apoyan sino las amenazan, y algo más grave, las tratan de disuadir siempre: “Para qué sigues, date cuenta que el maestro fulano es importante, ya me prometió que no te va a volver a invitar café, ya me prometió que no va a estar incomodándote con sus invitaciones sistemáticas para pasear, no, ya es un hecho”.

Y esa actitud irresponsable en las oficinas jurídicas fue lo que ha ocasionado toda esta protesta, porque además esas oficinas jurídicas, muchas veces -no pretendo acusar en forma concreta- tenían complicidades con las autoridades escolares, o sea, lejos de que se reuniera el director de esa escuela, el subdirector o los secretarios para apoyar a las víctimas se hacían uno para evitar que prosperara la denuncia y eso hace que las muchachas ahora oculten el rostro, porque dicen “fui a denunciar y no me hicieron caso” pero esa es la queja de ellas, no con el Tribunal, el Tribunal por sistema ha sancionado y no tiene nada que ver con el trato de acosadores por el contrario, para evitar que llegaran al Tribunal, razón por la cual precisamente se hacían cómplices y ahí querían manejarlo todo de forma misteriosa en las escuelas y eso es lo que ha causado todo este conflicto, el conflicto llegó a estos extremos porque no se atendió a tiempo, esa es una realidad.

Sociedad En protestan de UNAM hay grupos conservadores y de “oportunismo político”: AMLO

¿Entonces aquí el Tribunal solamente entra hasta que llega la alumna?

Cuando llega el expediente, pero es lo que no llegaba, se quedaba en el jurídico, en la escuela y ahí hacían de las suyas, yo lo denuncié a principios de diciembre que ocasioné un conflicto porque denuncié que los directores… imagínese usted para que vea cosas claras… Un director de una escuela que tiene parada su escuela hace tres meses necesariamente es que no funciona o que no cuenta con el apoyo de su comunidad o que es un irresponsable, entonces, de ese fenómeno no entiendo porque todavía se mantiene en el cargo, ya demostraron ineficacia deben de irse, eso lo sostuve en diciembre y lo sigo sosteniendo porque yo estoy de acuerdo en un paro para decir pero si ya van semanas y semanas, entonces quiere decir que los directivos no están a la altura de lo que reclaman en esa escuela y deben de irse.

El Tribunal Universitario está integrado por dos personas fijas, que es el decano del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y López Betancourt como presidente pero las oficinas jurídicas lo integran maestros de Consejos Técnicos de cada escuela, y es aquí donde se echan al cesto de la basura las denuncias.

¿Qué tipo de sanciones han aplicado de diciembre a enero?

Se han aplicado 100 expulsiones definitivas de maestros, alumnos y trabajadores, en otros casos han sido sanciones temporales y también se han hecho llamadas de atención cuando realmente no hay elementos probatorios.

Solamente de estas sanciones una llegó a la Fiscalía General de Justicia, ¿por qué?

El Tribunal Universitario no tiene nada que ver con el ámbito estrictamente delictivo, nosotros vemos el relacionado exclusivamente con el comportamiento y las sanciones universitarias, a lo que más podemos llegar nosotros es a la expulsión.

Claro que coadyuvamos con la Fiscalía cuando nos piden apoyo para mandar un expediente, pero no vemos delitos, esto responde al ámbito judicial.

Y en forma sistemática se les orienta a la denunciante que el acoso sexual es un delito serio y deben hacerlo en el Ministerio Público, y en algunas casos se les da apoyo legal, aunque ellas son las deciden. Pero nosotros no podemos tocar el tema delictivo sólo lo puede hacer la Fiscalía.

¿Entonces la denunciante debe ir tanto a la Fiscalía como al Tribunal Universitario?

Si hace una denuncia en la Fiscalía debe seguir, y además hacer otra en el Tribunal, tiene que ser por cuerda separada, y se debe manejar un principio que es la secrecía, o sea, tener con mucho cuidado el nombre de la víctima para que evite cualquier presión que puedan hacerle en situación que presione para que no continúe con su denuncia.

Sociedad “Si hay mano morena o güera en la UNAM, debe salir”: PAN

¿Qué es lo que cambiará respecto a las sanciones que ya han aplicado si se aprueba que la violencia de género sea una falta grave?

Sería Fast track (vía rápida) ya no tendríamos que entrar en un proceso de discusión y de evaluación, demostrada la violencia de género inmediatamente la sanción correspondiente sin entrar a una discusión que a veces puede ser agria o innecesaria aquí ya es automático, eso es lo que yo veo como favorable.

¿De no aprobarse esta reforma qué mensaje le enviaría a las mujeres?

Yo le puedo garantizar sin que esté de mi parte la totalidad, pero yo le puedo garantizar que se aprobará en sus términos esta petición porque estamos convencidos que es correcta porque el rector mismo, yo he platicado con él, que está convencido que es lo correcto y yo estoy cierto que no va a ser nada fácil que así sea.

En caso de que no sea aprobada la reforma, yo pienso que eso es lo correcto no me da miedo decirlo porque al fin y al cabo no lo obtiene uno por la vía formal tiene uno que exigirlo y aquí hacen bien ellas en exigirlo, creo que están en el camino correcto.