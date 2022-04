Están desaparecidos casi 3 mil extranjeros en México

Se llama Soban Babu Ullamparhi, nació en la India y tenía 36 años cuando desapareció en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el 23 de enero de 2015. Hasta hoy no hay ninguna fotografía de su rostro, que ayude a localizarlo.

Soban forma parte de una lista de casi tres mil extranjeros que el gobierno de México reconoce oficialmente como desaparecidos en el país. Todos vinieron por diversas causas, ya sea como trabajadores, migrantes o turistas, y nunca más se supo de ellos.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 22 de abril pasado, un total de dos mil 921 extranjeros fueron reportados como desaparecidos en el país.

Los estadounidenses son los ciudadanos de otras naciones que más han de-saparecido en México, con un total de 959, seguidos por los hondureños con 514; los guatemaltecos con 425 y los colombianos con 200.

Las estadísticas del RNPED revelan, además, que entre los desaparecidos no sólo hay centro y norteamericanos, también hay 68 cubanos, 46 canadienses, 29 indios, 50 venezolanos, 32 peruanos, 16 españoles, y 16 italianos, entre otras nacionalidades, que vinieron a México y se desconoce su paradero.

México es también el país donde más estadounidenses fueron asesinados en los últimos dos años al alcanzar 131 homicidios, según datos de U.S. Citizen Deaths Overseas, cifra que sólo incluye a civiles.

Los estados de la República en los que más extranjeros han desaparecido, según las cifras, son: Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Además, la mayoría, 58.17por ciento han sido hombres, mientras las mujeres representan 41.9 por ciento.

Los datos oficiales, en opinión de organizaciones sociales como Data Cívica son apenas la punta de un iceberg, ya que en el caso de los extranjeros, la localización se complica, pues para las familias resulta casi imposible seguir las investigaciones desde sus países de origen.

Entre los cientos de extranjeros que son buscados, está Óscar Antonio López Enamorado, un joven hondureño que desapareció en enero de 2010, cerca de Puerto Vallarta, Jalisco. El joven de 19 años había logrado llegar a Estados Unidos, pero decidió regresar a México con un grupo de presuntos mexicanos que le ofrecieron una mejor oportunidad laboral en nuestro país.

Su madre, Ana Enamorado, narra en entrevista con El Sol de México, que Óscar le llamó varias veces por teléfono, para contarle que estaba con unos amigos en Jalisco, pero la última vez que lo hizo, se limitó a decir que estaba en un lugar parecido a una isla. “Nada más así, estábamos platicando y se cortó la llamada. Desde ese momento yo no volví a saber nada de mi hijo; yo me quedé con el teléfono en la mano y regresaba la llamada, pero nunca más me contestó”, recuerda.

Desde entonces, Ana decidió renunciar a su trabajo, su matrimonio e incluso a su casa para trasladarse a México a buscar a su hijo. “Nunca imaginé tener que estar en otro país que no es el mío buscando a mi hijo, pero desde que desapareció el encontrarlo se ha convertido en mi proyecto de vida, he recorrido todo México y no me detendré hasta encontrarlo porque llegar a buscarlo fue renunciar a mi familia en mi país, a un patrimonio, a mis tierras”, afirma Ana. La hondureña agrega que lo más difícil en la búsqueda de su hijo ha sido enfrentar “un enorme monstruo de impunidad y corrupción”. “Descubrí que si las autoridades no le hacían caso a las familias mexicanas, menos me harían caso a mí que venía de otro país”, dijo.