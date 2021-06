Estudiantes de la UNAM ganan viaje científico a Alemania en concurso internacional

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se coronaron como ganadores del concurso Beamline for Schools, organizado por el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) junto a estudiantes de Italia. El premio será un viaje al centro de investigación DESY en Hamburgo, Alemania, el próximo otoño, en donde podrán llevar a cabo sus experimentos propuestos con apoyo científico.

De acuerdo con la página del CERN, Beamline for Schools es una competencia global de física para estudiantes de preparatoria en donde se invita a los equipos presentar proyectos de experimentos que podrían conducirse en el famoso acelerador de partículas y los ganadores cada año pueden hacer realidad estas pruebas científicas.

Ciencia Orgullo nacional: mexicanos destacan en Brasil por crear bioplástico con cáscaras de plátano

Aunque el acelerador del CERN, denominado Gran Colisionador de Hadrones (LHC), permanece cerrado desde 2018 por trabajos de renovación y mejora, los ganadores de las últimas ediciones han viajado a instalaciones similares en la ciudad de Hamburgo.

El equipo de los estudiantes mexicanos fue bautizado como "Teomiztli" y propuso un experimento que se centra en la radiación de Cherenkov: la producción de radiación electromagnética cuando partículas de alta energía viajan a través de ciertos materiales. El objetivo del equipo es comparar la producción de radiación de Cherenkov en diferentes materiales y contribuir a aplicar este fenómeno en el desarrollo de detectores de partículas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ganar el primer premio es un gran logro porque nos ayudará a promover la ciencia en México y ayudará a los más jóvenes a interesarse por la física de partículas y la ciencia en general”, dijo Ilse Buendía del equipo de Teomiztli.

Por su parte, los estudiantes de Italia trabajaron en investigar el efecto de radiación de transición, donde los fotones de rayos X se producen cuando un haz de electrones de alta energía cruza la interfaz entre materiales con diferentes propiedades ópticas. Para estudiar este fenómeno, los estudiantes deberán encontrar una forma inteligente de discriminar las señales producidas por las partículas en el haz de las producidas por los fotones de rayos X.

Two high-school teams from Italy and Mexico win the CERN Beamline for Schools competition



Find out more: https://t.co/PuAbYnbLBq pic.twitter.com/y61m2oopxF — CERNpress (@CERNpress) June 23, 2021

“Gracias a BL4S, estamos involucrados en un experimento de investigación real que nos enseñó el valor de la contribución de todos a un proyecto común y nos dio un propósito durante la pandemia”, afirman Domenico Soriano y Vittorio Zupo del equipo EXTRA en su propuesta. "Estamos agradecidos y honrados por esta oportunidad".

A pesar de las dificultades que se presentaron en este año por motivo de la pandemia del Covid-19, los organizadores indicaron que se presentó un número récord de 289 equipos de 57 países, los cuales, cada uno presentó una propuesta.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De los solicitantes, 26 equipos de 22 países fueron preseleccionados, ocho equipos de ocho países fueron seleccionados para una Mención Especial y un equipo, que representa a India y Suecia, fue premiado por la propuesta de video más creativa.

Con ello, ya son más de 12 mil estudiantes de todo 91 países que han participado en el concurso internacional.