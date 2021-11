Exigen que la UNOPS transparente contratos

La excomisionada del antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai, hoy Inai), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, entregó una carta a la oficialía de partes de este órgano autónomo para demandarle que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea considerado un sujeto obligado de transparencia dado que emplea miles de millones de pesos de recursos públicos para la compra de medicamentos. Y en consecuencia, cumpla las 48 obligaciones que marca la legislación en la materia.

Pérez-Jaén Zermeño indicó que desde el año 2019 y hasta la fecha, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “blindó de inmunidad” a la UNOPS para evitar que transparente el ejercicio de más de 76 mil 969 millones de pesos dirigidos a la compra de medicamentos.

“Si la UNOPS se escuda en la inmunidad es porque está ocultándose en la oscuridad; y la oscuridad, lo saben, no es buena para nadie, la oscuridad fomenta corrupción”, acusó.

La especialista en temas de transparencia “sacó pañuelo blanco al presidente” para que el próximo martes, que estará ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas para hablar del tema de corrupción, ponga fin a la manera en que su administración, a través de la Secretaría de Salud (SSa), evita transparentar su gasto en medicinas e insumos médicos.

Agregó que la investigación que ha realizado como activista de la transparencia, a través de su despacho, inició a partir de una investigación que El Sol de México publicó sobre la compra de medicamentos a través del sistema implementado entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la UNOPS.

Explicó que la falta de transparencia en las adquisiciones de medicinas y material de curación ha provocado un “fracaso” en la adquisición de medicinas desde 2019 y, en consecuencia, el desabasto de fármacos no sólo para los niños con cáncer sino en general.

En lo particular, contó que ese desabasto llegó a su entorno familiar, con una sobrina que padece cáncer y no ha tenido acceso a los medicamentos, además de que también hay personas entre sus más cercanos que no tienen medicinas.

Insistió que en los dichos, tanto del presidente López Obrador como del secretario de salud, Jorge Alcocer, lo que ha imperado es la opacidad para dar a conocer detalles precisos de ese mecanismo que sustituyó a la compra consolidada que hasta el año 2018 provocaba un abasto de 97 por ciento en medicinas y material de curación. “Sólo tres por ciento de las medicinas faltaban”.

Tan sólo como ejemplo, citó que el 20 de julio de 2021 Jorge Alcocer informó que el monto total de la compra de medicamentos fue de 76 mil 969 millones de pesos, entre las adquisiciones de UNOPS y del Insabi, y que el monto estimado de ahorro fue de 18 mil 919 millones de pesos.

Cuando se solicitó por transparencia a la SSa los documentos para probar los ahorros, la respuesta fue que eran inexistentes, de tal manera que “no puedo entender de dónde salen los números con ese aplomo”.

Lo que la especialista consideró peor fue que el Inai ha abierto la posibilidad para que el gobierno formalice la inexistencia de la información.