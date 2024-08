Frente Cívico amenaza con tomar el Congreso si Morena aprueba reforma judicial en fast track

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los voceros del Frente Cívico Nacional, advirtió que si Morena aprueba en fast track la reforma al Poder Judicial, convocará a la ciudadanía para tomar el Senado de la República para evitar el avance de la iniciativa.

“Hacemos un llamado a Morena para que haga y respete el proceso parlamentario (...) De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

“Les pedimos que estén pendientes para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que se aprueben las reformas ahí”, agregó.

El exdiputado federal amagó también con tomar el Palacio Legislativo de San Lázaro en los últimos días de septiembre para evitar que Claudia Sheinbaum rinda protesta como Presidenta de la República, en caso de que el bloque oficialista en el Congreso apruebe reformas constitucionales en fast track.

“Si eso hacen, vamos a convocar, espero que tengamos respuesta de todas la organizaciones, a tomar San Lázaro antes de que termine setiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum”.

“No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Por eso lo decimos con claridad: si no respetan el proceso parlamentario, vamos a convocar a tomar el Senado antes del 8 de septiembre, y vamos a convocar a tomar San Lázaro, las instalaciones de la Cámara de Diputados para que ahí Claudia Sheinbaum no tome protesta”, advirtió.

De acuerdo con Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma judicial podría aprobarse durante la primera semana de septiembre en la Cámara de Diputados.

Se prevé que el domingo 1 de septiembre se instale la LXVI Legislatura y en una segunda sesión extraordinaria comience el trámite legislativo para iniciar la discusión de la reforma judicial, una de las 18 de iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.