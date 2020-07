No voy a renunciar: López-Gatell

"No voy a renunciar", afirmó categórico el subsecretario de salud federal, Hugo López-Gatell, a pregunta expresa de El Heraldo de Tabasco sobre si piensa renunciar a su cargo ante la falta de credibilidad que tiene frente a los diversos sectores, como los propios gobernadores de Morena que lo critican por un mal manejo de la pandemia de Covid 19 en México. "Mi tarea es salvar vidas", dijo.

Entrevistado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Villahermosa y portando su cubrebocas, remarcó: “Pues estoy comprometido con lo que tengo que hacer, no tengo porque pensar en eso”, mientras era esperado por la secretaria de Salud de la entidad, Silvia Roldán Fernández.

-¿Ya limó asperezas con el gobernador de Tabasco, no le vino a recibir, la semana pasada expresó "ya no puedo con Gatell"?

“A eso venimos, no hay ninguna aspereza, tenemos una excelente relación. No hay ninguna enemistad, tenemos una relación de trabajo excelente, estamos en comunicación diaria y resolvemos los problemas que hay que enfrentar; insisto, aquí no se trata de política, se trata de salvar vidas y proteger la salud de la población”.

Foto: Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

-¿La diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, señala que usted recorre los estados porque quiere ser diputado federal?

“Bueno, pues no conozco a la diputada, pero se ve que ella tampoco me conoce a mí”.

-¿Va participar en la política?

“Venimos hacer el trabajo técnico. Nosotros somos funcionarios técnicos que nos dedicamos a la salud pública y venimos a hacer ese trabajo. El gobierno de México, el presidente López Obrador lo ha dejado clarísimo desde el inicio de esta epidemia, que en México las decisiones de salud se toman con criterios técnicos, criterios científicos y eso es a lo que venimos, es nuestro compromiso.

Aquí no se trata de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a la gente

Dijo que en todo el país todavía se tiene una epidemia activa y cada estado ha hecho su parte, pues el reto es grande porque en el mundo entero este es un problema que ha afectado a toda la humanidad y manejar una epidemia tiene sus complejidades.

Foto: Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

”Se requiere mucho la colaboración de la ciudadanía y aquí reforzamos una y otra vez que es muy importante que la población respete las decisiones que se van tomando y las recomendaciones que van haciendo las autoridades estatales. El gobernador Adán Augusto ha dado indicaciones muy claras, tiene un equipo muy competente, incluida la secretaria de Salud que ha estado siempre muy al pendiente”.

Sobre la posibilidad de que se saturen los hospitales, indicó que depende de que la población proteja su propia salud, respete las indicaciones de las autoridades federal, estatal y municipal, para poder enfrentar la epidemia.

LÓPEZ-GATELL OCULTA NÚMEROS SOBRE COVID-19

Epidemiólogos, médicos y especialistas afirman que la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual lidera López-Gatell, ha realizado un “cambio desafortunado” en la forma de darle seguimiento a la epidemia de Covid-19, al modificar “a la mitad de la tormenta el instrumento de información”, lo que abre paso no sólo a la sospecha, sino a que “existe opacidad y manejo político con la intención de minimizar la crisis y los índices de mortalidad”.

El debate que desde el inicio de la epidemia se registra por el modelo matemático que se eligió para monitorear el número de personas contagiadas y registrar a quienes fallecieron, se suma el que instituciones, agrupaciones y especialistas presentan por separado sobre las proyecciones y fechas diferenciadas de conclusión de la epidemia como el de la Universidad de Washington, en EU, que estima para el 1 de noviembre de este año que México podría llegar a 97 mil 923 fallecidos por Covid-19.

Foto: Cortesía

El Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas, una organización de científicos de la UNAM y el IPN, estima que el pico de la epidemia que aún no llega porque la primera ola se pegó a la segunda por la reapertura de actividades, será en la primera semana de septiembre.

En medio de ello, la Secretaría de Salud ha modificado en varias ocasiones la forma de comunicar y presentar las estadísticas de seguimiento de la epidemia, lo que a decir de los especialistas provoca no sólo confusión en los mensajes a la población, sino también un problema de transparencia en los datos presentados.

Hasta ahora en el mundo los países que optaron por llevar una política de información transparente como Alemania, Finlandia y Noruega han tenido éxito en el manejo de la epidemia, a partir de eso “nos dimos cuenta de que hay una relación entre transparentar información y salvar vidas”, aseguró Issa Luna Pla, especialista en derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Hasta ahora no es el Consejo de Salubridad General el que comunica, sino el que sale a informar es un político, eso provoca que “la forma en que se comunican los datos en la conferencia de prensa de Hugo López-Gatell es que se usan estrategias políticas de comunicación social, cuando se debería tener estrategias de transparencia de datos científicos para salvaguardar los derechos de las personas”, agrega.

Foto: Presidencia

Explicó que la Secretaría de Salud reporta unos días unos datos y en otros días otros que cambian constantemente la métrica y las proporciones de las mediciones que están haciendo.

“Lo que hacen es ejercer la comunicación social y cambian la información para que pueda presentarse de una manera que tenga los efectos políticos que ellos quieren. Han minimizado la pandemia y la importancia de los índices de mortalidad, de la aplicación de las pruebas. El gran problema es que hacen comunicación política y no transparencia de seguridad pública para garantizar la salud de los mexicanos”, explicó.

Como consecuencia “existe opacidad en el manejo de las cifras de la epidemia cuando el manejo es político, cuando se priorizan estrategias de comunicación política y ocultan algunos datos”, dijo Luna Pla.

|| Con información de Nurit Martínez / El Sol de México ||