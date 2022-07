INAI ordena transparentar contratos de supervisión del Tren Maya

Por ser un tema de relevancia para la ciudadanía y el creciente número de solicitudes de información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que Fonatur Tren Maya dé a conocer los contratos para la supervisión de obra en cada uno de los siete tramos del Tren Maya.

“El proyecto de infraestructura denominado Tren Maya está bajo la lupa de la sociedad y, prueba de ello, es el número creciente de solicitudes de información planteadas por los ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de las cuales, al momento, se tiene una cantidad de cuatro mil 616 solicitudes, así como 18 mil 622 registros de información pública (…) El interés de la población está plenamente justificado porque es necesario saber que los recursos públicos destinados para esta ejecución, es responsable y de acuerdo a los fines establecidos”, señaló la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas al presentar el asunto ante el pleno.

De esta manera, agregó, la importancia de garantizar la disponibilidad de los contratos de supervisión obedece a que forman parte de la información que se requiere para evaluar la actuación de las autoridades y la forma en que se están ejerciendo los recursos.

Lo anterior, derivado de la solicitud de información de un particular en la que requirió conocer las razones sociales de las empresas contratadas por Fonatur para supervisar las obras del Tren Maya en cada uno de sus tramos, el costo y el estatus en el que se encuentran; petición que fue desestimada por la dependencia al argumentar que no posee dicha información.

Fonatur asegura que no participa en Tren Maya

A través de la Subdirección de Escalas Náuticas y de la Subdirección de Administraciones Portuarias Integrales, Fonatur explicó que no tiene ninguna intervención en las actividades del Tren Maya y que tampoco ha suscrito contratos para la supervisión de la obra, por lo que sugirió al ciudadano presentar su solicitud ante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Inconforme con la respuesta, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI y a raíz de ello, en la revisión del caso a cargo de la comisionada Del Río Venegas, se localizó un contrato celebrado el 31 de marzo del 2021 por Nacional Financiera S.N.C, como fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Wanda Leonarda Flores Salgado, relacionado con labores de supervisión.

Asimismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo precisó que la residencia de la supervisión que se ha venido estudiando se otorgó a Fonatur Tren Maya, lo que presume la existencia de la información requerida.

De tal manera, razonó la comisionada, “el sujeto obligado, Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., podría contar con la información solicitada en tanto sería residente de las contrataciones relacionadas con labores de supervisión, por lo que es dable que conozcan las razones sociales de las empresas vinculadas y no puede validarse la inexistencia hecha valer bajo el argumento de que no participa en los trabajos del proyecto del Tren Maya y que no ha celebrado contratos de tal naturaleza”.

Por lo anterior, el pleno del INAI revocó la respuesta de Fonatur Tren Maya y le instruyó realizar una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas sus unidades administrativas competentes, utilizando un criterio amplio para desglosar la información requerida por el solicitante en cada uno de sus siete tramos.