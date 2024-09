Jóvenes Construyendo el Futuro queda corto: sólo 14 municipios prioritarios tienen buena cobertura

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) se quedó cortó en los 100 municipios con mayor incidencia delictiva del país. De acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno, sólo 14 de esas demarcaciones críticas tuvieron este año una buena cobertura del programa, cuando la meta sexenal era aplicarlo ampliamente en al menos 41.

El anexo estadístico del documento muestra que en 2019, en el arranque del actual sexenio, 18 de los 100 municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos tenían una tasa de al menos 500 beneficiarios por cada 10 mil jóvenes inscritos en el programa JCF, y el objetivo para 2024 era subir a 41. Sin embargo, este año la marca lejos de crecer bajó a 14 .

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatiza que una de las principales líneas de su estrategia de seguridad consiste en brindar oportunidades a los jóvenes para evitar que sean enganchados por la delincuencia organizada.

“Antes, a los jóvenes se les daba la espalda y se les discriminaba; ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo; ya no son ninis, como despectivamente se les decía; ahora son estudiantes becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. No están solos, con ellos estamos construyendo el futuro”, dijo en la mañanera del 2 se septiembre de 2020.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa creado en 2019 y que opera en las 32 entidades del país, cuyo objetivo es que chicos de entre 18 y 29 años de edad puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, tiempo en el que reciben un apoyo económico mensual de siete mil 572 pesos y servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según datos oficiales, hasta agosto de 2024, el programa benefició a dos millones 973 mil 456 jóvenes, de ellos 1.7 millones son mujeres y 1.2 millones hombres.

Para el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas, el programa JCF es una herramienta con escasa incidencia en la reducción del delito, la violencia y el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas delincuenciales.

Aunque López Obrador ha insistido en que el programa JCF evita que los jóvenes sean cooptados por la delincuencia, Rivas sostiene que la pobreza y la falta de recursos no es, a diferencia de lo que opina el mandatario, la principal razón por la cual los chicos son enganchados por el crimen.

Una investigación del ONC revela que los principales factores que facilitan el ingreso de los jóvenes a las filas de la delincuencia son la cercanía con la violencia, la proximidad de las familias con el crimen, la impunidad, el consumo de alcohol y drogas, y la desocupación.

Lejos de alejar a los jóvenes de los grupos delincuenciales, opina Rivas, programas sociales de transferencias económicas como JCF pueden ser un factor para elevar el consumo de alcohol y drogas.

El anexo estadístico del Sexto Informe presidencial señala que el indicador de la cobertura del programa JCF en los 100 municipios más violentos forma parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024, y busca cumplir con el objetivo prioritario de prevenir las causas y factores de riesgo que generan violencia y delincuencia en grupos de población con mayor rezago social e incidencia delictiva.

Respecto al discurso del presidente López Obrador con motivo del Sexto Informe, el director del ONC sostuvo dijo que el mandatario no dio a conocer un solo dato verdadero sobre seguridad.

“Dijo que había menos delitos federales. No, no hay menos delitos federales, hay menos carpetas de investigación federal, pero eso no es porque haya menos delitos, es porque hay una Fiscalía General de la República que es cada vez más ineficiente”, expuso.