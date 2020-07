”Las Abejas” celebran acuerdo con víctimas de masacre en Acteal

El Concejo de la organización de la sociedad civil “Las Abejas” celebraron que se haya llegado a un acuerdo para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Patrocinio Hernández Gómez sostuvo que se tiene claro que “la justicia nunca llegará si no se empieza por algo porque la construcción de paz es un proceso y no un final; y este acuerdo permitirá que de manera gradual el Estado Mexicano repare el daño causado en contra de la vida e integridad de los sobrevivientes de Acteal para que ya no sigan más en el olvido y en el abandono”.

Dijo que con la firma del Acuerdo de Solución Amistosa para reparar el daño a las víctimas de la masacre de Acteal e iniciar la reconstrucción del tejido social y tras 23 años de búsqueda de justicia, “nos unimos a la decisión de los sobrevivientes de Acteal y del Estado Mexicano para juntos construir la Paz y trabajar para la reconstitución del tejido social comunitario en Chenalhó”.

Hernández Gómez enfatizó que ahora el Estado Mexicano decide hacer efectivo el reconocimiento de responsabilidad pública por la Masacre de 45 Indígenas Tzotziles en los hechos ocurridos en la comunidad de Acteal en el 22 de diciembre de 1997 durante la administración de Ernesto Zedillo.

“Es voluntad de un grupo de familiares de las victimas fallecidas y de sobrevivientes heridos llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado Mexicano para el caso 12.790”, explicó.