Llevar internet a todo México es complicado, acepta AMLO

DURANGO. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que llevar internet a las zonas más alejadas del país es más complicado de lo que pensaba, pero su administración seguirá trabajando para que en todo el país tengan este servicio.

“Hago el compromiso que habrá internet gratuito; pensábamos que era fácil, que era una buena tortilla con chile y frijol, pero no, es un asunto complejo desde el punto de vista tecnológico, lo pintaban muy bonito los técnicos que no iba a haber problemas y no, es bastante complicado”, dijo el Presidente en su visita a la comunidad de San Francisco de Lajas, del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El mandatario se comprometió a terminar todas las obras que inicien como son las carreteras y caminos, una petición urgente por los habitantes de San Francisco de Lajas y de San Bernardino de Milpillas, además de crear una estación de gasolina en dicha comunidad, y pidió que los trabajos los realicen los mismos beneficiados para que el recurso se quede en las comunidades, que se realicen obras de alta calidad y con un sistema de drenaje adecuado que perdure por muchos años.

También, el titular del Ejecutivo federal comentó que en 2023 apoyarán a los campesinos con la entrega de fertilizante gratuito y que se construirá un banco de Bienestar para que los beneficiarios puedan cobrar de manera directa en una sucursal cercana a su lugar de residencia.

Esta fue la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la comunidad de San Francisco de Lajas, donde escuchó los avances del Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, así como las acciones emprendidas por la Secretaría de Bienestar..

Durante el evento el titular del Ejecutivo federal respaldó al mandatario estatal Esteban Villegas para la construcción de una Universidad Multicultural, de la que se utilizará la infraestructura de la Universidad Tecnológica de Durango, y dijo que al término de su mandato todas las comunidades tendrán internet gratuito y que para ello se instalarán cinco mil antenas.

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas le hizo saber al presidente López Obrador que el pasado jueves los legisladores de todos los partidos aprobaron el paquete económico de Durango en donde existe un recorte a privilegios y que se puso como prioridad a las familias.

El mandatario comentó que para la construcción de caminos artesanales, el Gobierno estatal le entrará con todo.

“Le entramos con maquinaria y los beneficiarios, que ellos pongan la mano de obra", dijo.