Megarecorte paraliza la atención a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pieza angular de la reparación del daño en el país, informó que las medidas de austeridad de este gobierno implicaron una reducción de 75 por ciento en su presupuesto, lo que paralizará su operación y le impedirá enfrentar las sentencias de la Suprema Corte en casos abiertos como el recálculo de las indemnizaciones para las víctimas de la Guardería ABC, entre otros procesos.

El anuncio de la CEAV generó la crítica de líderes sociales como Javier Sicilia, uno de los artífices de esta institución, y de otras organizaciones civiles, lo que derivó en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intentara corregir el pronunciamiento por la noche, al asegurar que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos.

Sociedad Luis González, el ministro que determinará el futuro del caso Guardería ABC

“Si ya hay amparos ganados en contra de la institución por parte de jueces y juzgados, entonces tienen que resarcir el daño, no pueden irse con las manos limpias. Es muy cómodo decir: me declaro en bancarrota y ya no puedo cumplir”, recriminó Adriana Guadalupe Villegas, madre de Héctor Manuel, uno de los niños que estuvo en el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

“Es preocupante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demore la discusión de algunos expedientes, como el recálculo de la indemnización de la Guardería de ABC, luego del comunicado que emitió esta mañana la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) en el que aseguró no tener recursos para atender estos casos por un recorte presupuestal”, consideró el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Sería trágico que la Suprema Corte decida con un criterio administrativo presupuestal dejar de titular derechos. El Estado mexicano está obligado y Hacienda tendría que buscar la manera de garantizar el cumplimiento de los derechos. El tema presupuestal es un tema de prioridades. Si nos vienen a decir que no hay dinero para las víctimas, nos están diciendo que los derechos humanos no le importan al presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el exombudsperson de la Ciudad de México.

Los ministros tienen enlistada para hoy la discusión de un proyecto de sentencia que obliga a recalcular las indemnizaciones para las víctimas de la Guardería ABC, como adelantó El Sol de México el lunes pasado.

Sociedad Comisión de Víctimas paralizará su funcionamiento por decreto de austeridad

Álvarez Icaza denunció que, desde diciembre del año pasado, la CEAV suspendió, entre otras acciones, los apoyos para el traslado de las víctimas y ordenó un despido masivo de abogados en esta materia. “Es dramático el trato que da la CEAV a las víctimas, y ahora resulta que las víctimas tienen litigar, como el caso ABC que ustedes ilustraron. Ahora resulta que las víctimas, encima de todo lo que han vivido, ahora tienen que litigar para que se cumpla lo que por ley les corresponde, me parece grave, es una traición al compromiso de Andrés Manuel López Obrador de atender a las víctimas”, dijo.

El poeta Javier Sicilia exigió al Gobierno federal garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de esta institución.

“Hay que reformarla, pero si la asfixian económicamente, simplemente la van a desaparecer. Y con esto las víctimas van a quedar en un estado de indefensión mucho más grave que antes. Golpear a estas instituciones es destruir los derechos humanos de las víctimas y tumbar la posibilidad de una reforma que realmente camine hacia la justicia, por la paz que tanto necesita el país”, consideró en entrevista con este diario.

Sicilia insistió en que el trabajo de la Comisión Ejecutiva es clave en una política integral que va más allá de la entrega de indemnizaciones.





Con información de Alberto Maytorena / El Sol de Hermosillo