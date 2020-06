México está en semáforo rojo: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que "en este momento todo el país está en semáforo rojo, el máximo nivel de peligro de contagio de Covid-19", ello previo a horas de que la Secretaría de Salud informe cómo será la reapertura de actividades en estados.

A través de un video en su cuenta de twitter, el funcionario federal señaló que eso significa que la gran mayoría de actividades que estaban restringidas antes del 1 de junio siguen bajo esa medida.

Contrario a lo que afirmó el funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció en su cuenta de twitter que el semáforo de riesgo epidemiológico pasará a color naranja a partir del miércoles 17 de junio.

El 17 de junio podremos reactivar algunas actividades de forma gradual y cauta. Por eso es muy importante informarnos y cumplir con nuestro entrenamiento social. Comparto mensaje de la vocería organizacional de #COVID19. #RegresarDependeDeTodos https://t.co/jqVUXpF70E — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) June 12, 2020

Lo que significa que se reactivarán las actividades no esenciales, sin embargo, señaló que se realizarán de forma "cauta, gradual y prudente", y aseguró que en la entidad no hay "nada que se haga a la improvisación".

Mientras tanto en la Ciudad de México, el subsecretario de Salud, López-Gatell, indicó que lo único que cambió a partir del 1 de junio es que "hemos transferido a los gobiernos estatales la responsabilidad de directamente vigilar que se cumplan las acciones de sana distancia, lo hicimos así porque la epidemia no es una sola en el país.

La epidemia de #COVID19 no ha terminado. En el semáforo de riesgo todo el país está en rojo, por lo tanto debemos mantener la sana distancia. La gran mayoría de las actividades permanecen restringidas, a continuación te platico cuáles: pic.twitter.com/R9jraPzQk6 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 12, 2020

"Cada estado está teniendo distintas velocidades de la epidemia y pronto empezaremos a ver que algunos estados disminuyan su epidemia y podrán empezar a recuperar algunas actividades. Pero en todos los casos se debe hacer de forma ordenada, supervisada, controlada, porque si no lo hacemos así la epidemia va a repuntar".

El subsecretario dijo que en este momento "el uso de cubrebocas lo estamos recomendando cuando no se puede conservar la sana distancia. Ahí puede ser recomendable su uso, en periodos cortos para mantener el bloqueo" de la epidemia.

Pero de inmediato agregó y mantuvo su personal visión: "El cubrebocas no sirve para protegernos, pero sí sirve si una persona tiene el virus, pues reduce el riesgo de transmitirlo. Mientras sigue la epidemia, en lo posible, quédate en casa. Si no tienes que salir, ir por alimentos o salir por una emergencia quédate en casa. Procura no reunirte con alguien más hasta que acabe la epidemia".

Dijo que al permanecer en rojo el semáforo "no podemos, no debemos salir a la calle, congregarnos en las plazas, ni tener actividades laborales ni educativas normales, hay actividades que son de mayor riesgo, aquellas donde nos juntamos en plazas públicas, parques, jardines o playas, o en espacios públicos cerrados. Los centros comerciales no deben abrir todavía, las iglesias, mezquitas, sinagogas y demás sitio de culto no deben abrir todavía".

Explicó que por ahora "no se pueden tener conciertos, cines, teatros y museos deben permanecer cerrados".

En el caso de los hoteles deben tener sólo algunas plazas disponibles, porque hay personas que por razones de trabajo pueden necesitar viajar, pero la ocupación no deberá pasar de una cuarta parte de su disponibilidad.

"Spas, gimnasios, centros de masaje que en este momento que estamos en semáforo rojo no pueden operar, porque son sitios cerrados y las personas tienen cercanía importante, esto puede ayudar a que Covid se transmita fácilmente".

Debido a que supermercados y mercados públicos son sitios esenciales, la recomendación es que se mantengan abiertos con aforo reducido, a la mitad de lo que se usa y sólo pase una persona por familia.

Algunas actividades laborales como oficios, servicios y ventas a domicilio se pueden realizar; lo mismo que peluquerías, barberías y otros servicios que se pueden contratar a domicilio.

"Esto permitirá reactivar sus economías y siempre debe ser de manera segura manteniendo en lo posible la sana distancia y lavándonos las manos".