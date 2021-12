Niños son víctimas de ciberdelitos

Los niños, niñas y adolescentes son blanco de ataques de ciberdelincuentes ante el uso indiscriminado de dispositivos electrónicos con acceso a internet y la falta de supervisión de los padres. El acoso contra menores de edad y la pornografía infantil son los delitos cibernéticos más comunes, revelan datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional (GN) obtenidos vía transparencia.

Entre enero de 2015 y junio de 2021 la dependencia recibió cinco mil 49 denuncias de delitos cibernéticos donde las víctimas eran menores de edad. De estos, la mitad fueron por acoso (mil 385 reportes) y pornografía infantil (mil 76).

Otros ciberdelitos que también destacan son amenazas, corrupción de menores y desapariciones de niños luego se ser atraídos mediante redes sociales y distintas páginas de internet. La Guardia Nacional también registra casos de difamación, pedofilia, robo de contraseñas de redes sociales, suplantación de identidad y trata.

Enrique Culebro Karam, director de la agencia digital Central Media, explica que los ciberdelincuentes encuentran oportunidades ante la falta de vigilancia y abandono de los menores.

“Las familias que no están integradas son las que tienen más riesgo de tener este tipo de situaciones. Un niño que está abandonado de alguna forma, con papás que no tengan esta vigilancia, pues es presa más fácil...

“Hemos detectado que muchas veces las personas que los quieren engañar se acercan regalándoles personajes (de videojuegos), armas, lo que quieran en el mundo virtual. Y es así como se van ganando su confianza… Ahí es donde muchos ciberdelincuentes han encontrado ese hueco y los convencen. Ganan su confianza y en un momento determinado logran tener encuentros físicos, o que les envíen información o datos privados, que luego se convierten en los insumos de un ciberdelito”, expone.

De acuerdo con el “Estudio sobre ciberseguridad en empresas, usuarios de internet y padres de familia en México 2021”, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes tiene un dispositivo propio, ya sea celular o tableta. Además, 10 por ciento de los usuarios de internet son niños de 6 a 11 años, y 13.9 por ciento tienen entre 12 y 17 años.

Sobre las medidas que se deben tomar para proteger a los menores, Culebro Karam describe que no se sabe cuál es la combinación óptima o fórmulas al respecto, pero no basta con bloquearle el acceso a los niños a ciertos sitios, aplicaciones, lugares o perfiles sociales.

“El tratar de meter candados y de meter software o inclusive algunos equipos que van cercanos a los módem para bloquear los accesos, no son 100 por ciento efectivos. Pareciera que lo más recomendable es una guía, el ir explicándoles a los jóvenes qué van a encontrar, cómo entenderlo de la mejor forma, cómo utilizarlo adecuadamente y también explicarle los riesgos y las situaciones desafortunadas que se van a encontrar en este tipo de espacios virtuales. Esa es la mejor recomendación que podemos hacer”, puntualiza.

Por su parte, Juan Manuel Aguilar, experto en temas de ciberseguridad nacional e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), coincide que hay una responsabilidad de los padres de familia, pero también una responsabilidad gubernamental.

Pone de ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, donde el FBI cuenta con aplicaciones para bloquear contenidos y los menores no puedan entrar en contacto con personas que intenten vulnerar su integridad.

Sin embargo, dice, en México no hay ninguna instancia de seguridad pública que haga esto. “Hay unos esfuerzos concretos, que es el caso principal de la Guardia Nacional, que sacó un manual para clase a distancia, como recomendaciones de ciberseguridad… Ahí está el primer esfuerzo, por así decirlo, pero sí es muy importante que haya una política más fuerte”.

El estudio sobre ciberseguridad revela que 47 por ciento de los padres no usa o no sabe qué es un sistema de control parental, y su principal problema es el establecimiento de límites para el uso de los dispositivos. A esto se agrega que ocho por ciento de los padres no habla con sus hijos de las actividades que realizan en internet.