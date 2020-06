"No soy una estrella de las redes": Lord Molécula

Enrique Hernández | El Sol de México

Carlos Pozos Soto revela que ha sido amenazado de muerte dos veces. Las constantes críticas de Joaquín López Dóriga y otras "vacas sagradas" del periodismo le dan risa. Asegura que sí es reportero, de a pie, egresado de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aclara que no es pariente del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Niega que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, le dicta sus preguntas antes de soltarlas en la mañanera. Y jura que no es chillón.

Carlos Pozos Soto señala en entrevista que tiene la piel fuerte y se pone bastante vaselina para que le resbalen las críticas, así como dice que no es un chillón con el presidente de México, como luego ocurre con otros comunicadores. "A mí me han hecho memes e infinidad de cosas y nunca le he dicho oiga Presidente me ha dicho...", dice a El Sol de México.

Foto: Roberto Hernández

La helada madrugada del 7 de enero de 2019 fue aprovechada por Carlos, mejor conocido como Lord Molécula, para hacerse notar en la conferencia mañanera del fundador de Morena con muchas de sus preguntas con jiribilla.

La idea de este hombre de 62 años de edad era sentarse en las primeras sillas para llamar la atención del mandatario y preguntarle: "¿Cuál sería el futuro del avión presidencial que ni Barack Obama tenía?". Y su sentir sobre la corrupción de los políticos mexicanos.

Ninguno de los cuestionamientos realizados por Lord Molécula lograron ser tendencia en redes sociales como Twitter, Facebook y mucho menos llamaron la atención de sus críticos ni de sus defensores. Pasó desapercibido ese reportero con pocas oportunidades de ser estrella en la televisión mexicana.

Cuenta que se siguió preparando. Durante un fin de semana redactó dos preguntas para sacar de confort al presidente de la República. Quería hacer ruido, pero nunca imaginó que sería tendencia en redes sociales y un personaje que los medios tradicionales y sus columnistas comenzaron a cuestionar.

Lord Molécula anotó en uno de sus cuadernos su inquietud: "¿Será Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, el único que pise la cárcel o también va pedirle cuentas ante la justicia a los anteriores ex directores de Pemex y a los expresidentes de la República? ¿Le tiembla la mano?".

“Eso sí calienta”, respondió Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Spin, una empresa de asesoría de políticos en temas de comunicación que encabeza Luis Estrada Straffon, Pozos es el periodista que más ha preguntado en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.

Nadie a mí me da una pregunta desde la Presidencia de la República





Carlos Pozos dice que eso no es casualidad. Durante 14 meses fue el primero en llegar a Palacio Nacional. Y en sus cuadernos, guarda cientos de preguntas. En su cabeza muchas anécdotas con otros políticos y episodios de la vida nacional que él considera que deben ventilarse.

Recuerda por ejemplo que a Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI y asesinado en un mitin en Lomas Taurinas, le hizo una serie de preguntasen Aguascalientes sobre su seguridad y sobre entorno. El columnista en la revista Petróleo & Energía y colaborador de la revista Líderes Mexicanos, recordó eso antes de pararse frente al hoy mandatario y lanzar a quemarropa: “Está atacando al huachicoleo, está atacando intereses políticos y está atacando al interés económico: ¿Presidente no teme por su vida?”.

No midió el impacto de su cuestionamiento, cuando llegó a la revista volvió a ser tendencia y todos sus compañeros le preguntaban qué había hecho.

Foto: Roberto Hernández Foto: Roberto Hernández Foto: Roberto Hernández Foto: Roberto Hernández Foto: Roberto Hernández

—¿Te da miedo ser tendencia en redes sociales cada vez que cuestionas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?

—No me da miedo. Al contrario es una gran responsabilidad para un comunicador, que en este momento tiene notoriedad. Además no soy leyenda y no soy una estrella de las redes: La estrella aquí es el Presidente de la República. Es un momento de notoriedad que yo tengo en la vida y que cualquier reportero de a pie hubiera querido lograr.

—¿Eres moreno por Morena?

—Yo soy mexicano y mi papá es de Tabasco, por eso es mi color, y muy orgulloso de ser moreno y de ser prietito.

—¿Que el Presidente de la República es tu primo?

—No, no, no. Mi papá es de Parrilla Tabasco, y mi mamá del Oro Hidalgo, Estado de México. Ese es el origen de mi sangre que traigo y por eso soy entrón y también de mecha corta. Los años te hacen que no seas tan explosivo, igual creo que el Presidente ha aprendido, porque en las conferencias cuando era Jefe de Gobierno la Ciudad de México era explosivo y se calentaba con las preguntas.

—¿Qué pasa por tu mente cuando el periodista Joaquín López Dóriga dice que no sabes leer y te dictan las preguntas desde la Oficina de la Presidencia?

—Nada, sólo me da risa. Ese tipo de colegas para mí no tienen... ya perdieron la credibilidad, se prostituyeron y ahorita están pagando la factura de haberse prostituido. La gente ha dejado de creer en ellos. Pueden encasillarme como youtuber o chairo, pero que no me digan chayotero como pasaba con ellos. Vivo de mi salario, de la venta (de publicidad), mis comisiones, rento la casa donde vivo y todo eso da fe de que yo he vivido honestamente y no he sido corrupto. No me perjudica que digan que soy un miserable, que soy un chalán y que si soy todas las palabras peyorativas.

—¿Qué te quita más el sueño llegar tarde a la mañanera, las críticas de Joaquín López Dóriga o ser tendencia en redes sociales?

—Me quita el sueño levantarme temprano, ya que durante 14 meses fui el primero en llegar a Palacio Nacional. Llegaba a las 4:00 de la mañana y los demás compañeros, como Juan Hernández del diario Basta, empezaron a llegar 4:10 y 4:20. Yo tengo que levantarme a la 1:30 de la mañana y eso es lo que me quita el sueño.

—¿Hay reclamos de tu esposa por levantarla tan temprano y dejarla de madrugada sola en casa?

—Mi esposa es profesora y me ha dado todo su apoyo en la vida y profesión, que amo y quiero. Ella se levanta a preparar avena con manzana y jugo de limón, que me tomo (sin tener hambre). Me da la bendición, porque uno no sabe qué vaya a pasarme en un país, como México donde que hay tantas agresiones. En las preguntas que hacemos al Presidente de la República he dado nombres de empresas de huachicoleo, por lo que afectas intereses y recibes amenazas.

—¿Qué tipo de amenazas has recibido por tus cuestionamientos al presidente?

—De muerte y dos.

Se prostituyeron y ahorita están pagando la factura de haberse prostituido

—¿Cuándo sales de tu casa ya llevas anotada la pregunta que te manda la presidencia de la República?

—Nadie me anota, la anoto yo en la noche o en el transcurso del día o después de ver el noticiero o leí información de la Carpeta Púrpura, así como de la plática con compañeros o del reporteo. De ahí armo mi pregunta para el Presidente. Nadie a mí me da una pregunta desde la Presidencia de la República.

—¿La revista Proceso acusa a los youtubers de aplastar la libertad de expresión en México?

—Yo creo que son puntos de vista, no muy válidos, los cuales no comparto. Sí vi la revista, y debieron habernos preguntado a nosotros, nada más declaró una parte, entonces no hay un equilibrio.

—¿Sienten que aplastan a la libertad de expresión?

—Yo no, yo hablo por mi. No sé qué intereses tenga Proceso y ya no es Proceso de Julio Scherer y aún siendo Julio Scherer también tenía sus intereses: todos los medios somos empresa. La Presidencia le ha dado publicidad a Proceso y yo no tengo un sólo banner , ni una sola página de publicidad, ni un sólo centavo que haya recibido de la Presidencia por publicidad.

—¿El periodismo está en crisis en México?

—Sí.

—¿La crisis del periodismo es por la aparición de los youtubers y recortes a la publicidad ordenados por el Presidente?

—El periodismo está en crisis primero, porque el Presidente de la República cortó la publicidad y por los ejercicios circulares de información en donde la prensa se regula con la prensa.

Tú y yo cuántos años tenemos de periodistas y es la primera vez que una revista especializada o un canal como Lord Molécula oficial puede tener acceso a una conferencia de prensa del Presidente de la República. En la administración de Enrique Peña Nieto no dejaban entrar a cualquier medio, si no eras Televisa, TV Azteca o Excélsior.

—¿El canal Lord Molécula fue creación tuya?

—Fueron mis hijos.

—¿De quién fue la idea de crear el personaje Lord Molécula?

—De las benditas redes sociales.

—¿Qué significa Lord Molécula?

—Es un objetivo de consolidación.

—¿Qué recuerdos te trae la vida en la ENEP Aragón (hoy FES Aragón)?

—A mis compañeros y su amistad, así como a los profesores.

—¿Por qué le regalaste un cachito para el Premio Mayor del avión presidencial a Andrés Manuel López Obrador?

— Me nació. Yo ni siquiera pregunté nada sobre la venta del avión, fue Juan Hernández, que estaba a un lado, y soy creyente de la lotería: Le he pegado a unos cachitos chiquitos y traía mi billetito. Todo fue para mostrarle que yo ya había comprado mi billete, me dijo sube al estrado y a quién le dan pan que llore. Y dije es momento de que me saquen en la televisión y no sólo la pelona de atrás para adelante, sino arriba junto al Presidente con la sana distancia. Para mí no fue problemático desprenderme de 500 pesos, y no soy millonario.

