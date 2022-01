Ómicron se expande por el país; detectan 37 casos en 24 horas

CANCÚN. Cinco estados reportaron ayer nuevos casos de la variante Ómicron de Covid-19. Se trata de Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Sonora.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó que se han detectado 18 casos de la variante Ómicron en la entidad del sureste mexicano. Sin embargo, acotó que esto no significa que se hayan contagiado en la entidad y que afortunadamente no existen personas intubadas en los hospitales. Añadió que el número de defunciones también ha disminuido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las autoridades de Salud habían guardado hermetismo en torno al contagio de tres estudiantes paraguayos con la nueva variante del virus de la pandemia, quienes habrían vacacionado en Cancún a finales de diciembre durante sus vacaciones de fin de año.

El ejecutivo estatal explicó que, dentro de los muestreos que se envían a la Ciudad de México, han salido algunos casos positivos, pero no se puede afirmar que se contagiaron directamente en el estado y que podrían haber sido importados ante el alto flujo turístico de vacacionistas nacionales y extranjeros que arribaron en las fiestas de fin de año.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que se registraron los primeros casos de Ómicron en el estado, sumando 14 contagios positivos con esta variante.

Expresó que se mantiene por el momento el regreso a clases presenciales en un par de semanas, y que será el 14 de enero cuando la Mesa de Salud estatal analice la situación ante la llegada de la nueva variante.

Puebla registró tres casos de Ómicron, reveló el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien detalló que estos registros fueron confirmados mediante las pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Sociedad Por segundo día consecutivo, crecen contagios de Covid-19 en México

A pesar de ser menos agresiva que las cepas anteriores, el titular de la dependencia pidió mantener las medidas sanitarias a fin de evitar un aumento de contagios y hospitalizaciones que podrían terminar en fallecimiento por complicaciones de la enfermedad.

Ante la presencia de los primeros dos casos de la variante en Guanajuato, Daniel Díaz, secretario de Salud estatal, aseguró que lo más importante es seguirse cuidando.

“Ómicron es más transmisible, pero produce menos enfermedad grave, por ello es de atención, pero no es de pánico. Hay que continuar con las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente y continuar con la vacunación”, dijo el titular de Salud en Guanajuato.

Mientras que en Sonora hay dos posibles casos, según confirmó la Secretaría de Salud estatal. Su director, José Luis Alomía Zegarra, mencionó que el equipo de epidemiología está realizando la investigación con un pediatra infectólogo, quien reportó el segundo caso de la variante.

"Es como una prueba similar de PCR, como la que se utiliza para detectar SARS-CoV-2, pero es una prueba específica en punto final, se le dice, que ayuda a detectar las características de una variante. Ese PCR detecta mutaciones presentes de Alfa, Delta u Ómicron, es una prueba altamente coincidente con la secuenciación genética, que es la prueba final. Estaríamos esperando el resultado final en el transcurso de la semana pegado ya al fin de la semana", detalló.

Sociedad Festejos de la Guadalupana, posadas y Ómicron hacen crecer Covid-19 en México

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció durante su conferencia de prensa mañanera que se están incrementando los contagios de Covid-19 por la presencia de la variante Ómicron.

“Adelanto, porque tengo el informe diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante”, indicó.

Sin embargo, el mandatario aseguró que no han aumentado el número de fallecidos y hospitalizados debido a la enfermedad.

Destacó que Ómicron no ha afectado a México como lo ha hecho la variante Delta, pues aseguró que las hospitalizaciones y los fallecimientos por esta enfermedad no han incrementado.

El mandatario hizo un llamado a la población a no hacer caso del “alarmismo” ni de los medios convencionales, ya que en el pasado, algunos de los más influyentes tenían mucho control de la información y “silenciaron lo que no les convenía y se exageraba y exaltaba la información en contra de funcionarios que no se sometían”.





Con información de editoras OEM